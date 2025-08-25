Precipita in un dirupo davanti agli occhi del marito, morta la 64enne Loredana Trinchieri

Incidente mortale sulle montagne del Maceratese. Loredana Trinchieri, 64enne torinese, è precipitata in un dirupo dopo una caduta di circa 50 metri ed è deceduta. Ex candidata sindaca di Rivoli, era assistente sociale e volontaria di diverse associazioni locali. Nel 2019 il figlio Francesco era caduto per 500 metri sul Gasherbrum VII, in Pakistan, e salvato con un difficile intervento.

Loredana Trinchieri, 64 anni.

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 agosto, nel Maceratese, su un sentiero di montagna piuttosto esposto sul Pizzo Berro, in territorio di Ussita. Qui una 64enne torinese è precipitata per circa 50 metri ed è deceduta. La vittima si chiamava Loredana Trinchieri.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15 mentre la donna era in compagna del marito medico e di altri due escursionisti. Sul posto, oltre ai Carabinieri, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco con l'elicottero Drago 54 da Pescara per recuperare il corpo della donna e il Soccorso alpino che ha assistito e riportato a valle gli altri escursionisti.

Stando a quanto è stato ricostruito, la 64enne potrebbe aver appoggiato un piede in un punto esposto, precipitando in un dirupo. Le indagini sull'accaduto sono condotte dai Carabinieri della compagnia di Camerino.

Come ricordano i quotidiani locali, Trinchieri era assistente sociale ed era stata candidata sindaca di Rivoli nel 2019. Si era presentata per la carica di prima cittadina nella lista Rivoli Città Attiva.

Aveva lavorato nella Cooperativa Paradigma e il Gruppo Abele, nel settore dell'accoglienza. Inoltre, faceva volontariato in associazioni come Assopace, Legambiente, Firmato Donna, Una porta aperta, Comitato No Tav Rivoli-Villarbasse e Fornelli in lotta.

Nel luglio del 2019 sui giornali si era parlato dell'incidente in cui era rimasto coinvolto il figlio Francesco, medico e appassionato alpinista, caduto per 500 metri durante la discesa dal Gasherbrum VII, in Pakistan, a 6mila metri e salvato con un difficile intervento.

"Sono affranta dal dolore e incredula. – ha scritto sui social Anna Aiello, cofondatrice di Legambiente Rivoli e amica della 64enne – Ho appena saputo che Loredana Trinchieri è morta oggi in montagna".

"Loredana era la mamma di Francesco Cassardo l'alpinista di Rivoli che fu salvato in Pakistan nel 2019 dal suo compagno di cordata Carlalberto Cimenti, morto (travolto da una valanga, ndr) nel 2021 in Alta Valle di Susa. Era una donna eccezionale, solidale e altruista, non si risparmiava, sempre in prima linea per il bene della collettività", aggiunge.

Aiello in un altro post scrive: "La montagna era una forte passione di tutta la famiglia. Ciao, Loredana, ci mancherai".