Perde il controllo della moto e si schianta in rotatoria: morto a 36 anni il carabiniere Luca Guarino La vittima del grave incidente avvenuto nella tarda serata di giovedì 31 agosto, nel comune di Lamezia Terme, si chiamava Luca Guarino ed era un giovane carabiniere di 36 anni. Si è schiantato con la sua moto contro la rotatoria del Bivio Bagni, all’entrata del quartiere Sambiase. Il 36enne, soccorso dal 118, è deceduto la mattina del giorno dopo all’ospedale di Catanzaro.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

Si chiamava Luca Guarino ed era un giovane carabiniere di 36 anni la vittima del grave incidente che è avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 31 agosto, nel comune di Lamezia Terme. Il giovane ha perso la vita schiantandosi con la sua moto contro la rotatoria del Bivio Bagni, all'entrata del quartiere Sambiase, distante dal centro della città.

Il 36enne è deceduto alcune ore dopo all'ospedale di Catanzaro, dopo essere stato operato d'urgenza nella struttura sanitaria locale e poi trasferito nel capoluogo.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente fornita dalle forze dell'ordine, l'uomo si trovava alla guida della sua moto, una Harley Davidson, quando avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo e non sarebbe riuscito a evitare la rotatoria di Bivio Bagni contro la quale è andato a schiantarsi. Le cause che hanno portato al violento impatto non sono ancora state chiarite, ma ulteriori informazioni saranno disponibili al termine delle indagini che vengono portate avanti dalla polizia di Stato.

Dopo lo schianto, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia stradale e i carabinieri per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Immediatamente il 35enne è stato soccorso ed è in seguito stato trasportato all'ospedale cittadino. Ai medici della struttura le condizioni dell'uomo sono apparse fin da subito molto gravi, tanto che è stato necessario sottoporlo a un primo intervento chirurgico.

Subito dopo è stato trasferito a Catanzaro, ma durante la notte lo stato di salute dell'uomo è ulteriormente peggiorate e non ce l'ha fatta: sfortunatamente è deceduto nella mattinata di venerdì 1 settembre. Il militare dell'Arma, vittima della tragedia di giovedì notte, prestava servizio a Lamezia Terme nella Stazione dei carabinieri del quartiere di Sant'Eufenia.