Perde il controllo della moto e si schianta contro un’auto in sosta: Riccardo muore a 21 anni

Ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro un'auto in sosta in via Mannelli, a Firenze. Così è morto un ragazzo di 21 anni, Riccardo Ferraiolo. Il tragico incidente è accaduto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre, intorno alle 4.30.

Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, il 21enne stata rientrando a casa dopo una serata in discoteca. E, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe impattato violentemente contro una macchina parcheggiata.

Appena è stato lanciato l'allarme, sul posto è sopraggiunta un’ambulanza del 118. I soccorritori hanno tentato le manovre di rianimazione ma alla fine, purtroppo, il personale medico non ha potuto fare altro che costatare la morte del ragazzo.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenute anche le pattuglie della polizia municipale per gestire Ia viabilità e occuparsi dei rilievi del caso. Per tentare di fare piena luce sull'esatta dinamica del sinistro, verranno analizzati i video delle telecamere di sorveglianza della zona.

Al momento, a quanto si apprende, si esclude il coinvolgimento di altri mezzi nel sinistro. La notizia della tragedia è stata comunicata ai familiari, per i quali il Comune ha attivato un servizio di supporto psicologico.

Il 21enne, come dimostrano le tante foto pubblicate sui suoi profili social, aveva una grande passione per le moto ed era affezionato al suo pastore tedesco. La notizia della sua morte ha sconvolto parenti, conoscenti e amici del ragazzo, che hanno manifestato tutto il loro cordoglio.

"Nostro amato nipotino, quanto ci mancherai, le lacrime scendono e per i genitori è insopportabile – si legge in un commento social –. Riposa in pace, Gesù Cristo ti accolga e conforti i tuoi genitori nelle loro sofferenze”. "Non ci posso credere, l’ho salutato qualche giorno fa all’area cani”, scrive un altro utente.