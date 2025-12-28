Finisce con la moto contro un’auto in sosta: 21enne muore a Firenze, altri due giovani feriti nella notte

Un 21enne è morto a Firenze dopo aver urtato un’auto in sosta

Verso le ore 4 del mattino un 21enne in sella a una moto è caduto perdendo la vita in via Mannelli, a Firenze. Secondo quanto ricostruito sino a ora, il giovane avrebbe urtato un'auto parcheggiata sulla strada cadendo così dal mezzo. Nonostante l'arrivo dei soccorsi e i tentativi di rianimarlo è morto sul posto.

Sopraggiunte anche le pattuglie della Polizia municipale per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi del caso necessari per accertare la dinamica di quanto accaduto.

Si tratta del secondo grave incidente della notte fiorentina. Poco dopo, infatti, gli agenti, insieme ai Carabinieri, si sono recati sul luogo di un altro sinistro, questa volta in via Turati. Qui uno scooter si è scontrato con un'auto e nell'impatto sono rimasti feriti sia il conducente 19enne che il passeggero 22enne a bordo del ciclomotore.

A riportare i danni più gravi è stato il 19enne, subito trasportato in codice rosso all'ospedale di Santa Maria Annunziata, a Ponte a Niccheri, mentre l'amico è arrivato in codice giallo. Anche in questo caso le Forze dell'Ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.

Nonostante una riduzione degli incidenti stradali di circa 15% rispetto all'anno precedente, secondo gli ultimi dati relativi al 2024 del Comune sulle strade di Firenze ci sono stati oltre 2 mila feriti e 9 vittime.