Paté di olive richiamato per presenza di frammenti di noccioli: l’avviso di Esselunga

A rendere noto il richiamo alimentare di un lotto di Paté di olive nere sono i supermercati Esselunga dove il prodotto è commercializzato in vasetti di vetro.

Un lotto di Paté di olive è stato richiamato dai supermercati per un possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla presenza di frammenti di noccioli all’interno del prodotto. A rendere noto il richiamo alimentare sono i supermercati Esselunga dove il prodotto è commercializzato. Oggetto del richiamo è il Paté di olive nere venduto in vasetti di vetro a marchio “Arisi”.

Si tratta di un prodotto realizzato e confezionato dalla ditta “Arisi Giacomo & Figli S.r.l.” nel proprio stabilimento di Isolabona, in provincia di Imperia. Il lotto di paté interessato dal ritrito corrisponde al termine minimo di conservazione del prodotto che è fissato al 24 aprile 2028. L’alimento è venduto in vasetti di vetro da 190 grammi ciascuno.

Come recita l’avviso di richiamo, datato 3 giugno 2026 ma non ancora pubblicato sul portale del Ministero della salute dedicato agli avvisi di sicurezza e al ritiro di prodotti alimentari da parte degli operatori, il ritiro dai punti vendita dell’intero lotto è scattato a causa della possibile presenza di frammenti di noccioli nel prodotto.

Le confezioni invendute sono state già ritirate dagli scaffali dei supermercati ma per chi avesse già acquistato il prodotto con la scadenza sopra indicata, l’avvertimento è di non consumare il paté e di riportarlo al punto vendita.

Nella scorsa settimana sono stati diversi i richiami alimentari annunciati dal Ministero della salute. Nel weekend richiamati infatti una serie di lotti di uova bio per presenza di Salmonella ma anche un lotto di würsel con carne di suino Suillo Fiorucci a causa della presenza degli allergeni caseine (proteine del latte), nonostante l’indicazione in etichetta “senza latte, lattosio e caseinati”. Nei giorni precedenti richiamati anche ghiaccio a cubetti per presenza di enterococchi e burger vegani.