Burger vegetali richiamati dai supermercati Aldi per presenza di steli di peperone: “Non consumare”

Aldi fa sapere che il prodotto coinvolto dall’avviso è stato commercializzato in tutti i punti vendita del gruppo fino al 1 giugno 2026 ma l’alimento non deve essere consumato.

Alcuni Lotti di burger vegetali sono stati richiamati dal commercio dai supermercati Aldi a causa di una non conformità dell'alimento dovuta alla presenza di steli di peperone nel prodotto finito. Il richiamo è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore e riguarda nel dettaglio i Burger-polpette veg – varietà burger vegetali a base di soia e verdure, commercializzati nei punti vendita di Aldi con marchio marchio MyVay.

Come spiega l'avviso di richiamo, pubblicato nelle scorse ore sui canali di comunicazione della catena di discount ma non sul sito del Ministero della Salute, il motivo del ritiro è la possibile presenza di steli di peperone nel prodotto finito. I Burger vegetali oggetto del richiamo son prodotti dall'azienda specializzata del settore Vivera B.V. in confezioni da 220 grammi ciascuna e distribuiti dalla ditta Atlante S.r.l.

I Lotti interessati dal richiamo sono quelli con date di scadenza fissate al 01/06/2026, 17/06/2026 e 21/06/2026. La stessa catena di supermercati Aldi fa sapere che il prodotto coinvolto dall'avviso è stato commercializzato in tutti i punti vendita del gruppo fino al 1 giugno 2026 prima che il produttore annunciasse il richiamo facendo scattare l'immediato blocco della vendita e il richiamo delle confezioni invendute.

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In via cautelativa, Aldi raccomanda a chi avesse già acquistato il prodotto con le date di scadenza sopra indicate di non consumare assolutamente l'alimento e di restituirlo presso i punti vendita del gruppo. I Burger vegetali richiamati possono essere consegnati in tutte le filiali Aldi e non solo dove sono stati comprati. Il rimborso infatti sarà concesso anche senza esibizione dello scontrino di acquisto.

Scusandosi per il disagio, la catena di supermercati comunica che per eventuali richieste di chiarimento si può contattare il Servizio Clienti ALDI al seguente numero: +39 045 6960590 (lun-ven 8:30-17:00, sab 8:00-14:00).