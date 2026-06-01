Supermercati Md richiamano Sopressa veneta per presenza di Salmonella: non consumare il prodotto

Il richiamo del salame disposto dal produttore per un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla presenza di salmonella spp nel salume venduto nei supermercati Md.

La catena di supermercati Md ha comunicato il richiamo immediato dagli scaffali dei propri punti vendita di un lotto di Sopressa Veneta a causa di un rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla rilevata presenza di salmonella nel salume in questione. Il richiamo dal commercio interessa la Soppressa veneta venduta a marchio “La Fattoria” esclusivamente nei discount Md.

L’alimento richiamato è un salame tipico della regione Veneto, in particolare del Vicentino, nella quale è prodotto utilizzando varie parti del maiale. Nell’avviso in questione, la Sopressa veneta è prodotta dalla ditta Saven s.r.l. nel proprio stabilimento di Zané, in provincia di Vicenza, ed è commercializzato in pezzi da 600 grammi ciascuno con marchio “La Fattoria” per la società Md S.p.a. che lo vende nei propri supermercati.

Il lotto interessato dal richiamo è quello con numero di 716 e termine minimo di conservazione fissato al 29 agosto 2026. Come spiega l’avviso di richiamo, datato 29 maggio e pubblicato lo scorso fine settimana sul portale del Ministero della salute dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari, il ritiro dal commercio è scattato a seguito della rilevata presena di Salmonella Spp nel prodotto.

Il salume è stato già ritirato dai supermercati ma chi avesse acquistato la Sopressa Veneta con lotto e data di scadenza sopra indicati è pregato di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita dove lo ha comparato.

Come ricorda l’Istituto Superiore di Sanità, la salmonella è l’agente batterico più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti ed è presente in natura con più di 2000 varianti, “Le salmonelle non tifoidee, responsabili di oltre il 50% del totale delle infezioni gastrointestinali, sono una delle cause più frequenti di tossinfezioni alimentari nel mondo industrializzato. Le infezioni da Salmonella spp. possono verificarsi nell’uomo e negli animali. I principali serbatoi dell’infezione sono rappresentati dagli animali e i loro derivati”. La gravità dei sintomi varia dai semplici disturbi del tratto gastrointestinale fino a forme cliniche più gravi che si verificano soprattutto in soggetti fragili.