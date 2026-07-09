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Allarme Listeria, richiamati diversi lotti di Insalata di riso confezionata: gli avvisi del Ministero della salute

Sono cinque in tutto gli avvisi di richiamo per insalata di riso fresca venduta in vaschette preconfezionate, disposti dallo stesso produttore per probabile presenza microbica di Listeria monocytogenes.
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A cura di Antonio Palma
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Diversi lotti di insalata di riso confezionata in vaschetta sono stati richiamati dal commercio a causa di un rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di listeria nell'alimento. A comunicarlo è stato oggi il Ministero della Salute attraverso il proprio portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. I richiami sono scattati nella giornata di ieri ma sono stati resi noti oggi, giovedì 9 luglio, dal Ministero. Sono cinque in tutto gli avvisi di richiamo per insalata di riso disposti dallo stesso produttore per probabile presenza microbica di Listeria monocytogenes.

Gli alimenti interessanti dagli avvisi infatti sono tutti prodotti dalla stessa azienda che li commercializza poi con marchi diversi in vari supermercati e catene alimentari. Tre avvisi di richiamo riguardano l'insalata di riso commercializzata a marchio "Il Ceppo gastronomia italiana", un richiamo riguarda l'insalata di riso "I prontissimi take away" e un'altra "I freschissimi". In tutti i casi si tratta di prodotti freschi confezionati dalla ditta IFEX GROUP SRL Nel proprio stabilimento di Monticello Conte Otto, in provincia di Vicenza.

Per quanto riguarda l'insalata di riso "Il Ceppo", i lotti interessati sono il numero 261735015 e data di scadenza fissata al 23-07-2026; il Lotto 261735015 con data di scadenza fissata al 24-07-2026 e il Lotto 261736058 con data di scadenza fissata al 27/07/2026. Nei primi due casi l'insalata di riso è venduta in vaschette da 250 grammi ciascuna mentre nel terzo caso in vaschette da 1 kg.

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Per quanto riguarda l'insalata di riso "I prontissimi" venduta in vaschetta da 250 grammi, il lotto interessato dal richiamo è quello con il numero 261735015 e data di scadenza 23-07-2026. Infine per quanto riguarda l'insalata di riso con tonno venduta a marchio "I freschissimi" nei supermercati Alì e Alìper in vaschette da 250 grammi, il lotto interessato è quello con numero 261735016 e data di scadenza 23-07-2026.

I prodotti sono stati già ritirati dai banchi frigo dei supermercati ma per chi avesse già acquistato le confezioni con Lotti e scadenza sopra indicati, l'avvertimento è di non consumare l'insalata di riso ma di riportarla al punto vendita di acquisto.

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