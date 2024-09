video suggerito

Padova, auto esce di strada e finisce in un fosso: morti un uomo e una donna a Camposampiero L'incidente è avvenuto alle 6.30 all'altezza di via Guerrino Soligo a Camposampiero. Vittime un uomo residente nel Trevigiano e una donna. Pare si sia trattato di una fuoriuscita autonoma.

A cura di Biagio Chiariello

Tragico incidente all'alba di oggi, mercoledì 18 settembre, a Camposampiero, in provincia di Padova. Attorno alle 6.30 un'auto con a bordo due persone è uscita di strada all'altezza di via Guerrino Soligo.

La macchina (una Volkswagen Polo) è finita in un piccolo canale di scolo a bordo strada per poi schiantarsi contro il ponticello di cemento per l’accesso a una abitazione: nell'impatto hanno perso la vita un uomo di 43 anni, nato in Marocco e residente a Cornuda, in provincia di Treviso, e una donna di 46 anni. Entrambi sono morti sul colpo.

L'allarme è stato dato subito, ma quando i sanitari del Suem 118 sono arrivati sul luogo dell'incidente non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso di entrambi. Sul posto anche la squadra dei vigili del fuoco arrivata dal distaccamento volontario di Borgoricco ha messo in sicurezza l’auto ed estratto la coppia dall’abitacolo.

Le autorità competenti, in particolare i carabinieri, sono giunte sul posto per deviare il traffico e condurre i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le operazioni dei Vigili del fuoco (dalla messa in sicurezza del veicolo coinvolto all’estrazione della coppia intrappolata nell’abitacolo) sono andate avanti a lungo. Al vaglio degli inquirenti le cause del sinistro che da un primo riscontro non abbia interessato altre auto in transito.

IN AGGIORNAMENTO