Esce di strada con lo scooter all’alba e finisce in un canale: morto 51enne di Gemona del Friuli

A cura di Davide Falcioni

Un grave incidente stradale ha scosso questa mattina, 21 giugno, la comunità di Gemona del Friuli. Alle prime luci dell’alba, intorno alle 5.30, Leandro Zanussi, 51 anni, ha perso la vita in seguito a un’uscita di strada avvenuta in via della Cartiera. L’uomo stava viaggiando in sella al suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo è finito in un canale che costeggia la strada, e l’impatto si è rivelato purtroppo fatale.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, ma per Zanussi non c’era già più nulla da fare. I tentativi di rianimazione si sono rivelati vani: il decesso sarebbe avvenuto sul colpo.

Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona, che hanno provveduto al recupero del mezzo e alla messa in sicurezza dell’area, oltre ai carabinieri della compagnia di Tolmezzo, incaricati di eseguire i rilievi e avviare le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Leandro Zanussi era una figura molto nota e stimata nella zona. Residente a Trasaghis, lavorava a San Daniele del Friuli presso l’azienda Lima, realtà di spicco nel settore biomedicale. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi, amici e concittadini, lasciando un vuoto difficile da colmare.