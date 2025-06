video suggerito

Calcola male l'altezza del sottopassaggio: camper ne esce distrutto, bombole di gas volano in strada Con il camper ha calcolato male l'altezza del sottopassaggio è si è schiantato, distruggendo il veicolo e facendo volare alcune bombole di gas in strada. È accaduto a Rivazzurra (Rimini). Al bordo del camper vi erano un uomo di 56 anni e una donna di 43.

A cura di Gabriella Mazzeo

Foto di Newsrimini.it

Non ha calcolato bene l'altezza del sottopasso di via dei Martiri, a Rivazzurra, e con il proprio camper ha impattato contro il ponte, sventrando di fatto la vettura. Alla guida del veicolo vi erano un uomo di 56 anni e una donna di 43 che stavano procedendo in direzione monte-mare. Nella serata di venerdì, intorno alle 23.30, hanno colpito la parte superiore del sottopassaggio, distruggendo il camper senza accennare ad alcun tipo di frenata.

La notizia e le immagini dell'accaduto sono state diffuse dal sito Newsrimini.it. Fortunatamente al momento dell'incidente non vi erano pedoni o altri mezzi nelle immediate vicinanze. Sconvolti i due occupanti del camper, che sono stati affidati alle prime cure dei soccorritori.

Foto di Newsrimini.it

Un testimone ha raccontato di aver visto il camper impattare contro il sottopassaggio senza alcuna frenata, con detriti che sono presto volati ovunque. "Si è aperto come una scatoletta di tonno" ha sottolineato l'uomo.

Sul posto è intervenuta la polizia Locale di Rimini che ha regolato il traffico e ammassato i detriti sparsi ovunque per ripristinare la sicurezza stradale. Un altro testimone oculare ha riferito di aver visto volare alcune bombole a gas dopo l'impatto. "Se fossero esplose, darebbe finita in tragedia". Sono in corso le indagini per capire chi dei due occupanti del camper fosse alla guida: secondo i primi accertamenti, vi era il 56enne che è stato sottoposto all'alcol test di prassi. L'accertamento avrebbe evidenziato un tasso alcolemico oltre il limite consentito per mettersi alla guida.

I rilievi del caso sono appena iniziati: le autorità infatti dovranno appurare la dinamica dell'impatto e cosa sia accaduto negli istanti immediatamente precedenti allo scontro con il sottopassaggio. Il camper è invece praticamente distrutto: nell'impatto avrebbe riportato una serie di danni gravissimi.