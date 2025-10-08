Attualità
video suggerito
video suggerito

Ottobrata in arrivo con sole e temperature miti, quanto durerà: le previsioni meteo del colonnello Giuliacci

Le previsioni del meteorologo Mario Giuliacci a Fanpage.it: “Siamo in una fase di tempo tiepido e gradevole, la cosiddetta ‘ottobrata’. Le temperature sono tornate nella media”, spiega l’esperto. Ma la situazione è destinata a cambiare: venerdì 10 ottobre atteso l’arrivo di una nuova perturbazione.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Eleonora Panseri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Dopo giorni di freddo e pioggia, siamo in una fase di tempo tiepido e gradevole, la cosiddetta ‘ottobrata‘. Che, tuttavia, non è destinata a durare a lungo. A spiegarlo a Fanpage.it è Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it.

"Adesso il sole è ancora abbastanza intenso, anche se non come a luglio o agosto, quando ci portava a 35 gradi. Le temperature sono gradevoli e abbiamo bel tempo, grazie all'anticiclone africano", ci ha spiegato l'esperto.

Ottobrata, aumentano le temperature: prima al Centro-Nord, poi al Sud

Nei giorni scorsi le temperature sono state inferiori alla media, con minime anche sotto i 10 gradi su gran parte dell'Italia.

Leggi anche
Ancora freddo nel weekend, poi rapida perturbazione e aumento delle temperature: le previsioni meteo

"Solo in Friuli-Venezia Giulia, Campania e Puglia e al Sud abbiamo superato i 10 gradi nei valori minimi. Ma le restanti regioni quasi sono state tutte sotto i 10 gradi, con addirittura 4 gradi di minima a Firenze e a Perugia", osserva Giuliaci.

"Come vediamo, è freddo, freddo quasi invernale. Ora cosa capiterà? Avremo un rialzo termico. Come sempre, c'è chi ha parlato di "caldo". Ma non è così per tutti i rialzi termici. Se da 28 gradi passo a 35, il rialzo termico mi porta al caldo", spiega il meteorologo.

"Ma attualmente questi 4-5 gradi che ci saranno di rialzo fanno passare le temperature da "sotto la media" a temperature "nella media". I 20-25 gradi come valori massimi in questo periodo dell'anno sono la norma, perché nei giorni scorsi siamo stati sotto la media. I 25-27 gradi potremmo raggiungerli tra il 10 e il 12 ottobre solo in Puglia e Sardegna".

Il rialzo termico, con temperature che raggiungeranno i 20-25 gradi, interesserà prima il Centro-Nord e, dal 10-12 ottobre anche il Sud. Tuttavia, nei giorni successivi i valori tenderanno a scendere nuovamente sotto la media. "Sentiremo freddo di nuovo, – ci dice Giuliacci – ma a ottobre è normale".

Da venerdì 10 ottobre atteso l'arrivo di una perturbazione dalla Spagna

La situazione è destinata gradualmente a cambiare, già a partire da venerdì 10 ottobre, quando "una perturbazione dalla Spagna dovrebbe raggiungere la Sardegna, portando piogge sull'Isola e, tra sabato 11 e domenica 12, anche sulla Sicilia". spiega l'esperto.

Lunedì 13 ottobre è invece previsto l'arrivo di una perturbazione anche sul Nord Italia. "Le due perturbazioni si uniranno e porteranno piogge non solo sulle Isole, ma anche su Emilia, Toscana, Umbria e Lazio. A partire dal 14 al 20 ottobre pioverà quasi tutti i giorni, ma poco al Nord, moderatamente al Centro e molto al Sud e sulle Isole".

Come ci dice ancora Giuliacci, sono attese piogge molto abbondanti su Puglia, Calabria, Campania e Sicilia: "La regione che vedrà più piogge sarà però la Campania, dove i livelli pluviometrici supereranno i 50 millimetri".

Giuliacci: "Potrebbero esserci eventi estremi al Sud, seguire gli avvisi della Protezione Civile"

"Questa cosa è un bene perché il Sud è ancora deficitario in termini di piogge. – precisa – Ma probabilmente dovremo mettere in conto qualche evento estremo, nubifragio, inondazione locale".

Il meteorologo ci spiega che questo tipo di piovosità al Sud è nella norma: "In genere, sulle regioni meridionali abbiamo maggiore piovosità proprio tra ottobre e febbraio".

"Per questa fase piovosa al Sud suggerisco di seguire gli avvisi della Protezione Civile perché con 24 ore di anticipo possiamo sapere se è previsto qualche evento estremo. – aggiunge – Dato che le piogge potrebbero essere localmente abbondanti, bisogna sempre stare attenti".

Attualità
Meteo
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Guerra
a Gaza
Nuova Flotilla già abbordata da Israele: attivisti “subito espulsi”. Proseguono negoziati di pace
A Bologna gli agenti sono intervenuti con cariche e idranti, registrati lanci di sassi e bottiglie: due fermati
Scotto (Pd) a Confidential: "Sulla Flotilla ci siamo sentiti soli, il governo si è piegato a Netanyahu"
Chi sono gli italiani a bordo della nave Conscience in rotta verso Gaza: "Portiamo la coscienza dell'umanità"
Lorenzo Paramatti, l'ultimo calciatore italiano in Israele: "Avevo la cabina armadio: era un bunker"
Medico trentino in viaggio verso Gaza con la Freedom Flotilla: "Mercoledì saremo in zona rossa"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views