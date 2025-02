video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 10 al 16 febbraio 2025: Gemelli e Sagittario pieni d’amore La classifica dei segni fortunati nella settimana di San Valentino, dal 10 al 16 febbraio, parla chiaro: tra Venere in Ariete e Marte a braccetto con Saturno c’è voglia di dichiararsi forte e chiaro. L’oroscopo e le previsioni segno per segno: Acquario, Bilancia e Sagittario innamorati. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

È la settimana dell'amore, della Luna piena in Leone (il 12 febbraio) e anche del passaggio di Mercurio in Pesci (il 14). Quest'ultima cosa risveglia il pensiero dei segni d'acqua ma anche un pensiero poetico perfetto per i bigliettini di San Valentino!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

12. Bilancia

Per te sarà un San Valentino con la boule dell'acqua calda e il telefono in modalità aereo perchè ti stanno tutti sulle scatole soprattutto chi pensa di festeggiare questa giornata dedicata all'amore… Che diciamocelo, é sorpassato ormai. Tu stai così bene sotto il piumone che ti farai risentire per Pasqua.

11. Capricorno

Se vediamo i tuoi denti è perché stai ringhiando e non sorridendo: molto più probabile! Anche se con Marte contro anche la sola idea di un contatto fisico ti infastidisce. Fosse per te usciresti con la tuta per entrare negli alveari per essere sicuro di non essere abbordato. É ancora sconsigliatissimo chiederti dei favori.

10. Scorpione

Sei qui solo perché fino a venerdì Mercurio ti rende insicuro proprio quando ti sentivi un fico pazzesco. Hai presente chi esce con una miese super sexy ma poi pensa di avere il rossetto sui denti e quindi sta zitto in un angolo tutta la sera?? Ecco tu proprio così: in potenza una pantera ma in pratica un cucciolotto.

9. Toro

Speriamo che tu stravolga la situazione, caro Torone, e che pur partendo da una sensazione di malinconia e vuoto cosmico dentro al cervello ne faccia qualcosa di simile ad una poesia o ad una composizione artistica. É l'unico modo per toglierti d'impiccio dato che la solita brillantezza di spirito sarà scarica.

8. Cancro

Questa Venere a sfavore ti toglie gli occhi dolci e anche la voglia di cucinare le torte a cuore. Resta però un certo appetito erotico che non disdegnamo ma dovrai trovare il modo di addolcirlo e in questo caso le bacche di vaniglia non basteranno. Sei provocante e provocatorio, in tutti i sensi.

7. Vergine

Prima di venerdì sarà bene che tu dica tutto quello che devi dire e pensi tutto quello che devi pensare perchè poi Mercurio passa a sfavore e conoscendoti avrai un diavolo per capello e un vaffa sulla punta della lingua! Fino a venerdì però punta tutto sulle uscite geniali e sul tuo spirito libero, sarà al top!

6. Pesci

Avere Mercurio che entra nel vostro segno proprio il giorno di San Valentino é un gran bacetto cosmico proprio! In questo modo state sicuri che vi riclassificherete primi senza possibilità di competizione nella gara della più romantica e insieme originale dichiarazione d'amore. Mi aspetto fuochi d'artificio a forma del nome della vostra dolce metà, sappiatelo!

5. Ariete

Qualche volta é bello esplorare nuovi modi di fare le cose che fai da sempre, tipo amare. É proprio quello che succede a te che metti al primo posto i profumi, le sorprese e le rassicurazioni anzichè le posizioni del kamasutra come al solito. Insomma un nuovo Ariete che ci sta piacendo parecchio anche perchè avere meno sicurezza in se stessi non é sempre solo un male.

4. Leone

Ti aspetti grandi dichiarazioni d'amore e anzi pensi proprio di meritartele. Preparati delle risposte per qualsiasi occasione perchè se é vero che sarai affascinante nella tua morbidezza magnetica, sarai anche decisamente poco brillante nei dialoghi. Te ne pentiresti di non avere nulla di simpatico da dire.

3. Acquario

Per fortuna ci sei tu che di San Valentino forse te ne freghi ma sei quello che fa ridere tutti anche il lunedì mattina e anche nel giorno della Luna piena. Quindi: grazie Acquario! La voglia di fare cose, dire cose e soprattutto metterle in pratica velocemente é il tuo forte. Il tutto sempre col sorriso sulle labbra con il rossetto che non sbava.

2. Gemelli

Vi divertite davvero tanto, anche quando siete in coda per pagare le bollette e questa sensazione di essere leggeri e amati come un marshmallow che non fa ingrassare vi fa sentire perfettamente in sintonia con la natura. Con voi siamo sicuri che ci sganasceremo dalle risate anche alla riunione condominiale.

1. Sagittario

Il pianeta dell'amore è a tuo favore e tutti gli altri almeno fino a venerdì si fanno gli affari loro. Quindi direi di approfittarne, caro Sagittario, no?? Che ultimamente di baci se ne sono visti pochini. Quindi adesso puoi proprio farne indigestione!