Oroscopo della settimana dal 10 al 16 ottobre 2022: Pesci e Vergine si mettono in discussione Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 10 a domenica 16 ottobre 2022, troviamo subito le energie della Luna piena che vanno ad amplificare la confusione di Marte quadrato a Nettuno. Ogni emozione è bene che sia chiarita dentro di noi prima di essere comunicata.

L'oroscopo della settimana che va da lunedì 10 a domenica 16 ottobre 2022 vedrà Mercurio, il pianeta del pensiero, tornare nel segno della Bilancia, da dove recentemente era passato.

Ora si trova in moto diretto, quindi non c'è più da preoccuparsi per le nostre gaffes e per i nostri pensieri, che saranno invece carichi di buoni propositi, soprattutto per i segni d'aria.

Oroscopo settimanale 10 – 16 ottobre 2022: le previsioni segno per segno

La caratteristica principale di questa settimana astrologica sarà la quadratura, ovvero lo scontro, tra Marte e Nettuno, che può portare confusione sia nei pensieri sia, ancora di più, nella loro espressione.

Attenzione soprattutto lunedì, quando le forze della luna piena in Ariete di domenica sera saranno ancora molto attive.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sei decisamente tu il segno zodiacale più coinvolto da questa Luna piena, quindi incominci la settimana con probabilmente poche ore di sonno alle spalle e, soprattutto, con tanta ansia. Venere in opposizione non aiuta e nemmeno Mercurio: sarà bene per questi prossimi giorni procedere a piccoli passi, e soprattutto restare su solide certezze. Che non ti vengano in mente i tuoi soliti colpi di testa!

Voto 5 e mezzo ma statt'accuorto.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ancora per questa settimana sembra proprio che gli astri ti vogliono lasciare in pace, quindi direi che potrai godertela alla grande, e fare quello che più ti piace: oziare. Anche perché, non possiamo certo dimenticarcelo, Saturno e Urano continuano a richiedere che tu prenda in considerazione dei cambiamenti. Anche se, di natura, non ne sei particolarmente portato, quindi sfrutta questa Luna piena proprio per capire davvero che cosa desideri e poi, con tutta calma, preparati a metterlo in pratica.

Voto 6 + ma ti voglio sul pezzo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Continui ad essere uno dei segni preferiti da questo cielo e, lo so, adori quando ti si permette di fare davvero di tutto e soprattutto di esprimerti come ti piace. Si sa che tu hai sempre un sacco di cose da dire, e in questo periodo non hai nessuna intenzione di trattenerti. Tutto ti sembra possibile, e sbuffi soltanto quando qualcuno ti pone davanti agli occhi un piccolo ostacolo. Astenersi saputelli e maestrini.

Voto 9 e mezzo.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Venere e Mercurio, ma anche questa Luna piena nel segno dell'Ariete, sembrano proprio tutti avercela con te, che forse ultimamente hai lasciato che le persone che ti circondano si prendessero un po' troppo spazio nella tua vita, nei tuoi sentimenti e nelle tue priorità. Pare proprio che tu debba rivedere la fiducia che riponi in te stesso e soprattutto l'importanza che dai ai pensieri degli altri. Ricordati che sei tu il segno più profondo e intuitivo e dello zodiaco.

Voto 6 scarsissimo.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Le energie sembrano essere davvero tante, e anzi, si ricaricano costantemente. Ne avevi davvero bisogno dopo i mesi appena finiti nei quali ti è sembrato di dover schivare una tempesta di meteoriti. Quindi direi che adesso puoi tranquillamente goderti un'altra settimana nella quale ti senti decisamente un fico, e poi hai voglia di divertirti per recuperare. Sfrutterai questa Luna piena per dare sfogo a tutte le tue fantasie erotiche.

Voto 7 e mezzo per le fantasie erotiche.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Diciamo proprio che farti saltare i nervi, in questa settimana, sarà cosa facilissima, ancora più facile del solito. Non vedi l'ora di puntualizzare, e ti vedremo spesso borbottare tra te e te, insofferente verso qualsiasi esponente del genere umano. Anzi, direi persino del genere animale. Tutto questo perché la combo della Luna piena con Marte a sfavore amplifica la tua sensazione di essere così nervosa da non riuscire nemmeno a stare seduta sulla sedia. Ovviamente anche il partner non sarà tra i tuoi passatempi preferiti.

Voto 6 meno meno ma respira profondamente.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Diciamo proprio che come per gli altri segni d'aria, anche per te questa sarà una settimana da segnare sul calendario. Venere e Marte, ma anche Mercurio, tutti dalla tua, ti rendono lucida, bellissima, sexy e sensuale. Dirti di no sarà praticamente impossibile. In più, questa Luna piena potrebbe o renderti particolarmente audace sotto le coperte oppure renderti ancora più consapevole di quelli che sono i tuoi bisogni e che adesso, meno che mai, hai intenzione di tenere per te.

Voto 10 e lode.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Direi proprio che in questa settimana, se ci fosse rimasto in fondo in fondo al tuo cuoricino, un briciolo di non detto, verrà immediatamente vomitato fuori. La Luna piena ti renderà ancora più impossibile trattenere i tuoi bisogni, le tue emozioni e i tuoi sentimenti. Quindi, insomma, via libera allo scorpione come lo conosciamo: ribelle e soprattutto impertinente. Tutto ciò sappi comunque che ti rende sempre molto sexy.

Voto 6 + per il sex appeal del rompiscatole.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Per fortuna i pianeti sono entrati nel segno della Bilancia, almeno Venere e Mercurio, e la Luna piena sarà tra due segni zodiacali che entrambi sono i tuoi amici. Questo per dire che probabilmente l'opposizione di Marte, che non si può dire ti renda proprio di ottimissimo umore, sarà probabilmente limitata al desiderio di starsene a poltrire tutto il giorno, ringhiando rigorosamente quando qualcuno ti si avvicina per farti le coccole.

Voto 6, abbiamo visto di peggio.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Saranno tanti, ma davvero tanti, i momenti nei quali sentirai che stai per esplodere, come una pentola pressione che ha decisamente superato il tempo massimo di cottura. Hai come l'impressione che intorno a te tutti facciano apposta a punzecchiarti e solleticarti proprio lì dove sanno che sei più sensibile. Insomma, Capricorno, e è bene avvicinarsi a te ma armati.

Voto 6 meno e poca voglia di migliorare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

E non credo ci sia bisogno di andare avanti con i complimenti che già ti faccio da qualche settimana ma, se possibile, dovrei farti capire che questa entrante è davvero una sfilza di giornate particolarmente fortunate. Non dovrai fare assolutamente niente, se non sorridere e attendere che l'universo si prenda cura di te.

Voto 11 se possibile.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Marte risulta ancora davvero fastidioso, tanto che riuscirà a far sì che tu ti metta in discussione, e prendi addirittura in considerazione la possibilità di chiudere con tutta questa storia della creatività e della spiritualità, e fare domanda di assunzione in un ufficio con contratto a tempo indeterminato. Insomma, ti ritroverai spesso a chiederti se questo bisogno di libertà non sia un po' controproducente. La risposta è che tu sei fatto così, e non potresti essere diverso, anche quando i fatti sembrano remare contro.

Voto 7 se mi prometti che ti vorrai bene.