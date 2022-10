Gli effetti della Luna piena in Ariete in arrivo il 9 ottobre 2022: energie potenti ed esplosioni di rabbia La luna piena in Ariete di domenica 9 ottobre 2022 è una luna guerriera, coraggiosa, indipendente e forte: ecco cosa significa e quali saranno gli effetti su tutti i segni zodiacali.

Domenica 9 ottobre 2022 ci sarà la Luna piena in Ariete. Sole e Luna saranno in perfetta opposizione, in una fase di scontro ma anche di chiarezza dei simboli della Luna, ovvero dei nostri bisogni emotivi. La Luna in Ariete è una Luna guerriera, coraggiosa, indipendente e forte.

La Luna così sfidata dal Sole (il Sole indica la ragione, l'io, il maschile), non ha paura di dire ad alta voce quello che prova, che pensa, che sente.

Questo plenilunio è conosciuto anche col nome di Luna Piena del Cacciatore. Come abbiamo visto anche nelle scorse lunazioni, questi nomi sono legati al periodo dell'anno in cui ci troviamo e alle attività naturali di queste settimane: i campi hanno smesso di dare i loro frutti e quindi si andava a caccia per prepararsi all'inverno. Il fatto che questa Luna piena sia in Ariete, che è il segno della caccia (legato al pianeta Marte), amplifica la portata guerriera di questo momento.

Il significato della luna piena in Ariete di domenica 9 ottobre 2022

Come in ogni fase di Luna piena le energie saranno potenti, qualche volta anche tensioni e nervosismi o esplosioni di rabbia. La Luna in Ariete è forte, guerriera, ma ci permette di esprimere quello che pensiamo con chiarezza e con il bisogno di essere ascoltati.

Durante la Luna piena in Ariete, è bene non smorzare i bisogni che vengono a galla, ma cercare di canalizzarli con pazienza e coerenza. Corriamo il rischio di essere impulsivi e aggressivi nell'esporre i nostri sentimenti, e questo non gioverebbe. Meglio quindi vivere quello che sentiamo ma cercare di esprimerlo all'esterno con dolcezza e calma di modo da farlo davvero comprendere a chi ci sta attorno.

Ricordiamoci sempre che l'asse Bilancia – Ariete parla proprio dell'equilibrio tra le nostre esigenze e lo spazio che diamo ai bisogni degli altri.

Gli effetti della luna piena in Ariete su tutti i segni zodiacali

Vediamo adesso gli effetti della Luna piena su ciascuno dei 12 segni zodiacali. Ricordatevi di controllare anche dove si trovano, nel vostro tema natale, la vostra Luna e il vostro Ascendente, e di leggere anche le previsioni per questi segni.

Ariete

Di sicuro è uno dei segni più coinvolti da questa lunazione. Difficile trattenere oltre quelli che sono i bisogni emotivi, i sentimenti e i desideri. Si rischia però di esprimerli con un po' troppa enfasi, non sempre producente.

Toro

Sei già sollecitato da Saturno e Urano, quindi di questa luna piena cogli le energie che ti rendono più impulsivamente fattivo e risolutivo.

Gemelli

Questa Luna piena ti sollecita positivamente: hai tanta grinta.

Cancro

Questa Luna piena ti sollecita molto, quindi attento a non esagerare con l'emotività: i tuoi bisogni sono importanti ma devi viverli con consapevolezza.

Leone

Le sollecitazioni di questa fase sono belle per te, che hai davvero bisogno di capire che cosa desideri per fare le scelte giuste, quelle richieste da Saturno contro.

Vergine

Questa Luna non ti coinvolge direttamente, ma ti fa sentire in modo profondo e intenso le emozioni: complice anche Marte in quadratura. Non perdere la pazienza.

Bilancia

La Luna piena in Ariete, proprio opposta, a te ti spinge ancora di più a far uscire quelli che sono i tuoi bisogni, zittendo la parte diplomatica e troppo attenta agli altri. Marte a favore aiuta in questo senso.

Scorpione

Senti che sta arrivando un periodo intenso, usa questa Luna piena per connetterti ai tuoi bisogni.

Sagittario

Questi sono giorni di stanchezza e di tensione per colpa di Marte in sosta in Gemelli, quindi direi che la Luna piena potrebbe essere un momento di sfogo. Occhio solo a non esagerare.

Capricorno

Questa Luna piena ti sollecita molto: occhio alle tensioni, e soprattutto cerca di ascoltare le emozioni lasciando andare la logica.

Acquario

Questa Luna piena è molto forte per te, ma ti rende ancora più solido nelle tue decisioni, in sintonia con quello che provi.

Pesci

Non sarai particolarmente sollecitato da questa fase lunare, quindi usala per riprendere consapevolezza di quello che senti.