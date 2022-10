La Luna Piena del Cacciatore oggi 9 ottobre: a che ora vederla e perché si chiama così Questa sera potremo ammirare nel cielo la splendida Luna Piena del Cacciatore o Hunter’s Moon, che segue sempre la Luna del Raccolto. Ecco cosa c’è da sapere.

A cura di Andrea Centini

Oggi, domenica 9 ottobre 2022, brillerà nel cielo la magnifica Luna Piena del Cacciatore, la prima d'autunno. La compagna della Terra sorgerà alle 18:42 (ora di Roma), ma raggiungerà l'effettiva fase di plenilunio alle 22:55, come riportato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI). Il plenilunio del Cacciatore – o “Hunter's Moon” – è così chiamato in omaggio alle battute di caccia che un tempo servivano a fare scorte di cibo e materiali in vista dell'inverno. A differenza di molte altre lune piene, tuttavia, il suo nome non è direttamente associato al calendario lunare dei nativi americani, ma all'equinozio d'autunno. Si tratta sempre del plenilunio successivo alla Luna Piena del Raccolto e può capitare sia in ottobre che a novembre. La Luna Piena del Cacciatore è solo uno dei tanti eventi astronomici affascinanti del mese: fra gli altri citiamo le congiunzioni astrali Luna – Pleiadi (12 ottobre) e Luna – Marte (14 ottobre); il picco massimo delle “stelle cadenti” Orionidi (21/22 ottobre); e il fenomeno più atteso dagli appassionati, la spettacolare eclissi di Sole parziale del 25 ottobre, con il 30 percento del disco solare “rosicchiato” a Roma.

A che ora vedere la Luna Piena del Cacciatore oggi

La Luna Piena del Cacciatore sorgerà sull'Italia a Est tra le 18:00 e le 19:00, in base alla posizione geografica dell'osservatore. Alle 18:20, ad esempio, la vedremo spuntare a Brindisi, alle 18:35 a Napoli, alle 18:42 a Roma, alle 18:54 a Milano e alle 19:00 a Torino. Sebbene il disco lunare ci apparirà pieno sin dall'inizio, in realtà la pienezza verrà raggiunta esattamente alle 22:55 di stasera. Il plenilunio è infatti un momento specifico delle fasi lunari, non un giorno. Ai nostri occhi comunque la Luna sembra piena diverse ore prima e dopo il raggiungimento di tale fase, tanto che il fenomeno apparente dura circa 3 giorni, come specificato dalla NASA. Questa sera la Luna sarà incastonata tra le costellazioni dei Pesci, dell'Acquario e della Balena in compagnia di Giove, col quale è stata in congiunzione astrale sabato 8 ottobre.

Perché la Luna Piena di oggi si chiama del Cacciatore

La Luna Piena del Cacciatore non è strettamente associata alla cultura tradizionale dei nativi americani come altri pleniluni, ma alla data dell'equinozio d'autunno. Nel 2022 il passaggio astronomico tra l'estate e la stagione autunnale si è verificato esattamente il 23 settembre alle 03:04; il plenilunio che cade più vicino all'equinozio d'autunno prende sempre il nome di Luna Piena del Raccolto – c'è stata il 10 settembre -, mentre il successivo prende quello di Luna Piena del Cacciatore. Ecco perché la Luna Piena di oggi si chiama così. L'appellativo è comunque legato all'importanza delle battute di caccia autunnali di un tempo, necessarie per fare provviste in vista dei rigori invernali (con la luce del plenilunio era più facile vedere cervi, lupi e volpi, anche grazie ai campi ripuliti nelle settimane precedenti durante i raccolti). Il plenilunio è noto anche come “Luna Sanguigna” o “Luna di Sangue”, per via degli animali uccisi ma anche per il colore brunito delle foglie autunnali. I Dakota chiamavano la Luna Piena di ottobre “Luna del Riso secco” per via della preparazione del riso in attesa dell'inverno; gli Anishinaabe la chiamavano invece “Luna delle Foglie cadenti” per il tipico fenomeno autunnale; mentre gli Ojibwe e gli Haida la chiamavano rispettivamente Luna Gelata e Luna di Ghiaccio per via delle temperature sempre più fredde. I Cree, infine, la chiamavano Luna Migrante in omaggio alle migrazioni degli uccelli che si spostavano verso climi più caldi, come specificato da Almanac.com.

Leggi anche La Luna Piena del Raccolto oggi 10 settembre: a che ora vederla e perché si chiama così

Il calendario delle prossime lune piene

Al 2022 restano soltanto altre due lune piene dopo quella di oggi, l'8 novembre e l'8 dicembre.