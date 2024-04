video suggerito

Brilla la Luna Piena Rosa il 24 aprile 2024: a che ora vederla e perché si chiama così Nella notte tra il 23 e il 24 aprile brillerà nel cielo la Luna Piena Rosa, il plenilunio del mese. A che ora vederla e qual è il significato del suo nome. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

Alle 01:49 ora italiana di mercoledì 24 aprile 2024 si verificherà il plenilunio del mese, la Luna Piena Rosa. Il suggestivo nome, tuttavia, non ha nulla a che vedere con la colorazione del satellite naturale della Terra; la Luna, infatti, nella notte tra il 23 e il 24 aprile si presenterà con la sua consueta veste giallognola. Il nome “Rosa” è legato alla tradizione dei nativi americani, che ad aprile celebravano l'intensa fioritura di una pianta selvatica conosciuta come “muschio rosa” (Phlox subulata). In questo periodo dell'anno i fiori tinti di rosa adornano i paesaggi rurali di vasti territori del Nord America, regalando uno spettacolo meraviglioso; per i nativi americani era un simbolo della rinascita primaverile e per questo hanno deciso la dedica.

Tra gli altri nomi della Luna Piena di aprile scelti dalle varie tribù e segnalati da Almanac.com vi sono: Luna dell'apparizione dell'erba rossa (Oglala); Luna dei fiumi nuovamente navigabili (Dakota); Luna del ritorno delle anatre (Lakota); Luna del ghiaccio che si rompe (Algonchini); Luna delle piante e degli arbusti che gemmano (Tlingit); e Luna della deposizione delle uova delle oche (Dakota). Sono tutti omaggi a eventi intimamente connessi con la primavera, preziosissimi per i nativi dopo i rigidi mesi della stagione fredda. Ricordiamo che “Luna Piena Rosa” è uno degli ultimi spettacoli astronomici del mese di aprile 2024. Tra i rimanenti indicati dall'Unione Astrofili Italiani (UAI) vi è il picco massimo dello sciame meteorico delle alfa Bootidi, che sarà raggiunto nella notte tra venerdì 26 e sabato 27. La UAI spiega che i tassi orari (numero di stelle cadenti) sono solitamente contenuti, ma talvolta lo sciame può dar vita a spettacolari exploit, come avvenuto nel 1984.

A che ora vedere la Luna Piena Rosa mercoledì 24 aprile 2024

Come specificato, la Luna Piena Rosa si verificherà nella notte tra il 23 e il 24 aprile, più precisamente alle 01:49 di mercoledì 24. Nonostante l'orario scomodo non c'è di cui preoccuparsi. Pur essendo raggiunta in momento esatto, infatti, la fase di Luna Piena ai nostri occhi dura circa tre giorni. Ciò avviene perché il disco lunare appare pieno diverse ore sia prima che dopo l'effettivo plenilunio. In sostanza, già dalla sera del 23 – e per tutta la notte – potremo godere della Luna Piena Rosa, così come la sera del 24 e fino all'alba di giovedì 25 aprile, giorno della Liberazione.

La sera di martedì 23 la Luna sorgerà a Est attorno alle 19:50 (ora di Roma) tra la costellazione della Vergine e quella della Bilancia. La pienezza sarà raggiunta quando il satellite si troverà alta nel cielo meridionale, affiancata dalla brillante stella Spica. La compagna della Terra tramonterà attorno alle 06:00 del mattino successivo sull'orizzonte occidentale, dalla parte opposta del cielo in cui farà capolino il Sole. Lo spettacolo avrà nuovamente inizio alle 20:50 del 24, quando il disco lunare spunterà nuovamente a Est.

Perché la Luna Piena del 24 aprile 2024 si chiama così

Il nome Luna Piena Rosa è legato alla tradizione dei nativi americani, che scandivano i propri mesi e stagioni attraverso un calendario lunare. Ogni mese veniva omaggiato con il nome di un evento legato alla natura particolarmente significativo per le comunità, come migrazioni di animali, raccolti, pesca, caccia, eventi meteorologici, fioriture e via discorrendo. Come specificato, l'appellativo “Rosa” non c'entra nulla con il colore del disco lunare, che sarà identico a quello delle altre lune piene. Come già spiegato, ad aprile nel Nord America orientale e centrale fiorisce una pianta di piccole dimensioni conosciuta come flox strisciante o muschio rosa. Il suo nome comune è legato proprio all'altezza massima delle piantine, di 10 centimetri al massimo, mentre quello scientifico è Phlox subulata. Questa pianta strisciante, appartenente alla famiglia delle Polemoniaceae, con i suoi delicati fiorellini è in grado di coprire grandi pratoni, tingendo di rosa l'intero paesaggio. Per i nativi americani era uno dei segnali più significativi della bella stagione appena iniziata, da qui l'omaggio al plenilunio di aprile.

Quando ci saranno le prossime lune piene: il calendario

Luna Piena dei Fiori: 23 maggio

Luna Piena delle Fragole: 22 giugno

Luna Piena del Cervo: 21 luglio

Superluna Piena dello Storione: 19 agosto

Superluna del Raccolto: 18 settembre

Superluna del Cacciatore: 17 ottobre

Superluna Piena del Castoro: 15 novembre

Luna Piena Fredda: 15 dicembre