La Luna Piena del Raccolto oggi 10 settembre: a che ora vederla e perché si chiama così Stasera potremo ammirare nel cielo la meravigliosa Luna Piena del Raccolto. Ecco tutto quello che c’è da sapere per non perdersi lo spettacolo.

Oggi, sabato 10 settembre 2022, brillerà nel cielo la meravigliosa Luna Piena del Raccolto. Il satellite della Terra raggiungerà l'effettiva pienezza alle 11:59, quando in Italia sarà ancora ben oltre l'orizzonte; dovremo pertanto attendere la sera – tra le 19:30 e le 20:30 in base alla posizione – per vederla comparire nel firmamento, grande e luminosa. Il plenilunio di stasera è l'ultimo di questa estate ed il più vicino all'equinozio d'autunno, il momento che sancisce il passaggio astronomico dall'estate all'autunno, che quest'anno cadrà esattamente venerdì 23 settembre alle 03:04 ora italiana. La Luna Piena del Raccolto si chiama così proprio perché è la più vicina a questo evento; talvolta, infatti, il plenilunio di settembre prende il nome di Luna Piena del Mais. Gli appellativi delle lune piene sono generalmente legati alla tradizione dei nativi americani, che scandivano le proprie stagioni con un calendario lunare. Molto spesso si usano i nomi degli Algonchini, la tribù più numerosa ancora al giorno d'oggi. Altri nomi noti della Luna Piena di settembre sono Corn Maker Moon (Abenaki); Corn Harvest Moon (Dakota), Luna d'Autunno (Cree); Luna delle foglie che cadono (Ojibwe); Luna dalle foglie marroni (Lakota); Luna Foglia Gialla (Assiniboine); Luna Bambina (Tlingit); Luna dell'Accoppiamento e Rutting Moon (Cree). Tra gli altri spettacoli astronomici di settembre ricordiamo la possibilità di osservare al meglio i pianeti Saturno, Giove e Nettuno (per questo tra il 16 e il 18 saranno celebrate dalla UAI le “Notti dei giganti”); l'opposizione di Giove il 26 settembre; i passaggi serali della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) con Samantha Cristoforetti dalla metà del mese; e il passaggio della cometa C/2022 E3 ZTF67.

A che ora vedere la luna piena del raccolto oggi 10 settembre

Come specificato, oggi la Luna Piena del Raccolto oggi raggiungerà l'effettiva pienezza alle 11:59, quando in Italia non sarà visibile. Ci sarà da attendere la sera per vederla spuntare all'orizzonte, con piccole differenze in base alla posizione geografica. A Bari, ad esempio, la Luna sorgerà alle 19:37; a Napoli alle 19:47; a Roma alle 19:54; a Udine alle 19:56; a Firenze alle 20:02; a Olbia alle 20:06; a Milano alle 20:11; a Torino alle 20:17 e via discorrendo. La compagna della Terra sarà incastonata tra la Costellazione dei Pesci (a sinistra) e quella dell'Acquario (a destra). Durante la sua cavalcata nella volta celeste, che si concluderà a Ovest attorno alle 06:30 di domenica 11, sarà sempre in compagnia di Giove, visibile alla sua sinistra durante la sera e nella prima parte della notte (poi la “scavalcherà”). Il pianeta sarà facilmente riconoscibile perché si tratta del quarto oggetto più luminoso del cielo, dopo il Sole, la Luna e Venere.

Perché la luna piena del raccolto di oggi si chiama così

I nomi comuni delle lune piene sono legati alla tradizione dei nativi americani, che seguivano un calendario lunare (diverso dal nostro, il gregoriano). A ciascun mese / plenilunio associavano il nome di un evento significativo per la vita della comunità, come potevano essere raccolti, caccia, fioriture, eventi atmosferici e così via. La Luna Piena di settembre normalmente prende il nome di Luna Piena del Raccolto, ma non perché in questo mese inizia l'importante raccolta di alcuni cereali; questo appellativo è infatti associato alla vicinanza all'equinozio di autunno. Spesso è proprio il plenilunio di settembre il più prossimo a questo evento, ma talvolta può capitare che lo sia quello di ottobre, come accaduto nel 2020. In questo caso la Luna Piena di settembre prende il nome di Luna Piena del Mais, che è uno dei cereali più importanti raccolti in questo mese. Gli appellativi alternativi del plenilunio di settembre sono tutti legati ad eventi naturali, come il “foliage” d'autunno o l'inizio della stagione degli amori per alcuni animali, in particolar modo ungulati come i cervi, che erano importantissimi per il sostentamento delle tribù.

Il calendario delle prossime lune piene del 2022

Dopo il plenilunio di oggi al 2022 ne restano soltanto altre tre lune piene: il 9 ottobre, l'8 novembre e l'8 dicembre.