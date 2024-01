Brilla la Luna Piena del Lupo oggi 25 gennaio 2024, a che ora vederla e perché si chiama così Questa sera il cielo sarà illuminato dalla Luna Piena del Lupo, il primo plenilunio del 2024. Il satellite della Terra sarà visibile per tutta la notte nel cuore della Costellazione del Cancro. Perché la Luna Piena di gennaio è dedicata ai lupi così e a che ora vederla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alle 18:54 di oggi, giovedì 25 gennaio 2024, si verificherà il primo plenilunio del nuovo anno: la Luna Piena del Lupo. Il nome dell'evento astronomico, come spesso accade, è legato alla tradizione dei nativi americani. Nel caso specifico è un omaggio agli ululati dei lupi, che in passato si riteneva fosse più frequente udirli proprio nel cuore dell'inverno. Il plenilunio di gennaio è conosciuto anche con altri nomi comuni, in base alla cultura delle singole tribù di nativi. Molti appellativi sono legati al gelo invernale, come indicato da Almanac.com. Gli Algonchini, la comunità più grande e influenze anche ai giorni nostri, ad esempio la chiamano “Luna Gelata”; per i Cree è la “Luna di Ghiaccio Esplosiva” o “Luna Fredda”; mentre per i Dakota è la “Luna Dura”. Non mancano nomi più fantasiosi, associati ad animali o altri fenomeni: per gli Ojibwe la Luna Piena di gennaio è la “Luna dello Spirito”, mentre per i Tinglit si chiama “Luna dell'Oca canadese”.

Mancano pochi giorni alla conclusione del mese, pertanto restano pochi fenomeni astronomici di rilievo da ammirare nel cielo prima dell'arrivo di febbraio. L'Associazione Astrofili Italiani (UAI) ci ricorda ad esempio del picco massimo delle alfa Leonidi, una corrente meteorica che darà il meglio di sé mercoledì 31 gennaio. In quella notte, meteo permettendo, osservando il cielo a ridosso della costellazione del Leone dovremmo poter ammirare diverse “stelle cadenti” attraversare il firmamento. Il 29 gennaio 2024 si verificherà invece l'avvicinamento massimo alla Terra della cometa periodica 62P Tsuchinshan. Il perigeo avverrà a una distanza di 0,50 unità astronomiche dal nostro pianeta (una UA è pari a 150 milioni di chilometri circa, la distanza che separa la Terra dal Sole).

A che ora vedere la Luna Piena oggi giovedì 25 gennaio 2024

La Luna Piena del Lupo, come indicato, si verificherà esattamente alle 18:54 ora italiana di oggi, giovedì 25 gennaio 2024. Poiché la Luna sorgerà tra le 16:35 e le 17:15 (circa) in tutto lo Stivale, poco prima delle 19:00 sarà sufficientemente alta e ben visibile nel cielo orientale. Ricordiamo che il plenilunio è un momento astronomico esatto, ma il disco lunare appare pieno ai nostri occhi anche molte ore prima e dopo tale istante. Ciò significa che potremo godere della Luna Piena per tutta la notte e in parte anche la sera del giorno successivo (così come l'abbiamo potuta ammirare nella notte di quella precedente). In tutto, come indicato dalla NASA, i "pleniluni" coinvolgono circa tre giorni.

Durante il suo percorso di oggi sulla volta celeste la Luna Piena del Lupo sarà incastonata nella costellazione del Cancro e abbracciata da diverse altre: i Gemelli (in alto), il Leone e l'Idra (in basso), la Lince (a sinistra) e il Cane Minore (a destra). La compagna della Terra sarà visibile per tutta la notte e tramonterà nel cielo occidentale attorno alle 08:00 del mattino di venerdì 26 gennaio, quando ormai sarà già giorno. L'evento non dovrebbe essere disturbato dal meteo avverso su larga parte dell'Italia.

Perché la luna piena di oggi 25 gennaio 2024 si chiama così

Le lune piene sono generalmente associate a nomi comuni legati alla tradizione dei nativi americani, che scandivano i propri mesi e le stagioni attraverso un calendario lunare (a differenza del nostro calendario gregoriano). A ciascun plenilunio veniva così assegnato un appellativo legato alla vita delle tribù, spesso coinvolgendo fenomeni naturali, meteo, animali, piante e raccolti. La Luna Piena di gennaio, come indicato, viene chiamata Luna Piena del Lupo poiché in passato si riteneva che i lupi ululassero di più proprio in inverno. È possibile che i predatori si avvicinassero ai villaggi in cerca di qualche scarto di cibo e tepore durante le gelate invernali, pertanto è plausibile immaginare che i nativi americani li sentissero più spesso, ma non ci sono dati scientifici a suffragare questa ipotesi. Oggi, del resto, sappiamo che i lupi ululano per molteplici ragioni e di certo non lo fanno solo in inverno o a ridosso dei complessi abitati. Come già specificato, Luna Piena del Lupo è solo uno dei tanti nomi che le tribù di nativi attribuivano a questo plenilunio, spesso associati proprio al gelo e alla neve tipici di questo periodo.

Il calendario delle prossime lune piene del 2024

24 febbraio: Luna Piena della Neve

25 marzo: Luna Piena del Verme

24 aprile: Luna Piena Rosa

23 maggio: Luna Piena dei Fiori

22 giugno: Luna Piena delle Fragole

21 luglio: Luna Piena del Cervo

19 agosto: Superluna Piena dello Storione

18 settembre: Superluna del Raccolto

17 ottobre: Superluna del Cacciatore

15 novembre: Superluna Piena del Castoro

15 dicembre: Luna Piena Fredda