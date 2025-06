video suggerito

L'oroscopo della settimana dal 16 al 22 giugno 2025: Cancro e Vergine armonici e irresistibili Nell'oroscopo della settimana dal 16 al 22 giugno 2025, l'energia cambia direzione: il Sole entra in Cancro, Marte in Vergine e tutto invita a radicarsi, curare, selezionare. Giovedì Giove in Cancro quadra Nettuno in Ariete, attenzione alle illusioni.

Nell'oroscopo della settimana che va dal 16 al 22 giugno 2025 segna un momento di passaggio importante: l’energia cambia, si fa più concreta e riflessiva e invita a guardarsi dentro invece che fuori. Dopo settimane all’insegna dell’azione e della leggerezza, i pianeti iniziano a premere su bisogni più introversi come cura e radicamento. Il primo movimento è quello di Marte, che martedì 17 lascia il focoso Leone per entrare nel segno della Vergine: l’impulso all’azione si fa più attento, preciso, selettivo. È il momento di agire con metodo e attenzione ai dettagli.

Questo transito favorisce i segni di terra (Vergine, Toro, Capricorno), che possono canalizzare l’energia marziana in modo costruttivo, ma anche Cancro e Scorpione che trovano nuova lucidità operativa. Giovedì Giove in Cancro quadra Nettuno in Ariete e il rischio è quello di farsi trascinare da illusioni emotive o da slanci troppo idealistici, specialmente per i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno). Attenzione a non confondere desideri e realtà.

Sabato 21 il Sole entra in Cancro, aprendo ufficialmente la stagione estiva e spostando il baricentro astrologico su temi legati a un discorso di nutrimento emotivo, ma già domenica sarà in quadratura a Saturno in Ariete, richiamando soprattutto i segni cardinali a una responsabilità che può sembrare pesante, ma si rivelerà necessaria. Sempre domenica, però, arriva anche un’energia più morbida e propositiva, quella di Marte in Vergine che forma un sestile con Giove in Cancro e questo dialogo tra due segni che amano prendersi cura può portare a non sottovalutare il potere della perseveranza gentile per creare qualcosa di stabile e costruttivo.

Oroscopo settimanale 16-22 giugno 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 16 al 22 giugno 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

In questo inizio settimana sei come un Negroni bevuto al ritmo di un reggaeton estivo: forte, rosso fuoco e assolutamente vietato ai deboli di cuore. Merito dell’ultimo sprint di Marte che ti dona un sex appeal, di quelli che fanno innamorare anche la persona che lasci attraversare sulle strisce pedonali, mentre tu dalla macchina le fai un semplice sorriso. Ma attenzione, caro Ariete: dopo mercoledì la musica cambia, il ghiaccio comincia a sciogliersi e tu potresti sentirti un Negroni annacquato con del succo alla pesca: dolciastro e poco convincente. Quindi approfitta della spinta iniziale per osare, poi, quando l'atmosfera si fa più morbida, rallenta un po’ e scegli con cura dove impiegare le tue energie.

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Hai presente quando un motore vintage, dopo mesi di manutenzione certosina, finalmente parte al primo colpo e il rombo è pulito, rotondo, perfetto? Ecco, sei tu questa settimana: oliato, calibrato, pronto a tornare in pista con la tua morbida eleganza senza tempo e una nuova armonia nei movimenti. I pianeti ti sostengono e tutto inizia a girare come un ingranaggio svizzero: niente più intoppi, niente più frenate brusche. Il bello? Anche chi ti sta attorno sembra accorgersene e forse si ferma un attimo solo per guardarti passare. E quando tutto fila liscio così, diventa più facile decidere, agire, costruire. Approfittane per rimettere in moto ciò che avevi lasciato in sospeso: adesso hai il terreno giusto sotto le scarpe e la strada davanti a te è finalmente sgombra.

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Hai presente quando una serie TV ti prende maledettamente bene e poi, proprio sul più bello, ti sbattono in faccia una pausa di stagione? La tua settimana sarà un po’ così: inizi benino, ma già da martedì, specie se sei della prima decade, Marte ti mette in stand-by e cominci a sentire l’irritazione montare, come se ti interrompessero mentre guardi una puntata per parlarti di bollette insolute. Il rischio è di diventare insofferente persino verso chi respira troppo forte accanto a te. Quindi cerca di dosare: a volte basta mettere in pausa per qualche ora, farsi un giro per poi tornare con uno sguardo meno inceneritore.

Voto 5 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Questa settimana sembri l’unica persona rimasta sulla terra ad aver capito davvero qualcosa sul senso della vita. Mentre gli altri arrancano tra notifiche, drammi inutili e caffè bruciati, tu cammini sereno, come se avessi ricevuto in esclusiva un tutorial segreto sull’equilibrio cosmico. Con una bella schiera di pianeti che ti spalleggiano come una squadra di superconsulenti spirituali, il tuo modo di parlare ispira, il tuo silenzio mette pace e la tua presenza ricorda agli altri che si può essere profondi senza essere pesanti. Non è solo una buona settimana: è una stagione in cui la tua sensibilità diventa un grande superpotere e persino chi di solito non ti capisce, ora comincia ad ascoltarti.

Voto 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Non capita spesso, ma ogni tanto anche tu, re della savana e dei karaoke improvvisati, senti il bisogno di abbassare le luci e mettere una playlist malinconica. Ecco, questa settimana potresti sorprenderti a goderti proprio il lato contemplativo della vita, le emozioni in slow motion, l’eco di pensieri che di solito tieni a bada con un colpo di teatro. è un momento per ricalibrarsi un po’. Meno Instagram, più diario segreto. Meno show, più profondità. Ma sta pur certo che quando tornerai sul palco, perché lo farai, eccome se lo farai, sarai ancora più potente, perché con in tasca delle emozioni che saprai meglio gestire.

Voto 6 +

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questa settimana sei come un cocktail creato su misura in uno speakeasy esclusivo: raffinata, sorprendente e con un retrogusto spicy che nessuno si aspettava. I pianeti ti fanno la ola e con Marte che entra nel tuo segno da metà settimana, la tua solita precisione prende una piega decisamente più intrigante. Ti sorprendi a camminare con un passo un po’ più deciso, come se qualcosa dentro ti stesse sbloccando. Il blazer che indossi è sempre quello, ma lo porti con un’aria più rilassata o forse con niente sotto. Non so se ti rendi conti del magnetismo che emani. Chi ti sta intorno, di sicuro, sta iniziando a notarlo.

Voto 9

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Hai presente quando ti svegli già stanca, anche se hai dormito otto ore, e sospetti che nel sonno tu abbia combattuto in un’arena contro la tua versione del 2018, un ex mai del tutto archiviato e almeno tre pensieri ricorrenti? Ecco, è così che ti senti questa settimana, cara Bilancia. In apparenza sembri pacata come una tazza di tè tiepido, ma dentro ribolli come una moka dimenticata sul fuoco: silenziosa all’inizio, ma pronta a esplodere dopo poco. Ti viene voglia di isolarti un po’, o forse solo di selezionare con più cura le energie che ti girano intorno. Ottima scelta: non è snobismo, è autodifesa spirituale. E se qualcuno osa dirti che sembri “più silenziosa del solito”, sorridi come chi sa cose che gli altri non sospettano nemmeno.

Voto 6 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Hai un fiuto infallibile, roba che i cani da tartufo al tuo confronto sembrano dilettanti. Ma invece di usarlo per scovare bellezza o tenerezze, lo punti dritto sulle zone d’ombra altrui. Altro che cuoricini: questa settimana hai l’animo di chi vuole andare a fondo, anche se sa che in fondo c’è il fango. Potresti fulminare qualcuno con una sola occhiata, affondare una frase in modo chirurgico come una forchetta nella panna montata: leggera, ma letale. Seduzione? Forse anche sì, ma alla tua maniera: diretta, senza fronzoli, capace di far capire che con te non si scherza.

Voto 6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa settimana ti senti come se avessi premuto il tasto “mute” sulle varie chat presenti nel tuo telefono: quella del gruppo sportivo dei bambini, quella di classe e persino quella di amici che non vedi da mesi ma ti tormentano con piani dettagliati per uscire. Hai bisogno di staccare dal rumore di fondo, di spegnere le notifiche e respirare un po’ di silenzio. La tua pazienza ha un limite e questa settimana ti ritroverai a fare una selezione naturale. Non sentirti in colpa, è un atto di cura verso te stesso perché, in questo momento, ritrovare il tuo centro è più importante che ascoltare gli altri. Chi davvero conta lo capirà.

Voto 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Questa settimana il cervello è in modalità ventaglio rotto: provi a rinfrescare le idee, ma l’aria che ti arriva è solo quella calda. Provi anche a concentrarti, ma niente, il pensiero si smaglia come una calza sottile contro un’unghia appuntita. E allora tanto vale abbracciare la parte più godereccia e disinvolta dell’estate, quella in cui smetti i panni del professionista diligente e inflessibile e indossi quelli del seduttore rilassato in bermuda. Hai voglia di piacere, di sguardi rubati, di messaggi che iniziano con un “ci sei stasera?”. Concediti il lusso di goderti quello che c’è, senza troppa analisi, però. Il mondo non crollerà se per qualche giorno metti in pausa l'efficienza e lasci parlare solo il desiderio.

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei come uno spettatore arrivato con troppo anticipo a una rassegna di cinema all’aperto in alta quota: hai freddo, le sedie sono scomode e lo schermo è ancora spento. Ti guardi intorno chiedendoti se ne valga davvero la pena. Intanto, la mente corre a tutto quello che devi fare, a quello che non hai fatto, a ciò che forse non farai mai abbastanza bene. E ogni pensiero pesa come uno zaino mal regolato durante una salita. Ma poi, quando finalmente le luci si abbassano e parte il film, ti ricordi perché sei lì: per respirare un’altra aria, vedere qualcosa da un altro punto di vista e magari anche ridere sotto le stelle. Il trucco, per te, sarà non lasciarti scoraggiare dal disagio iniziale. Porta un cuscino, una coperta, e trova il tuo ritmo.

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Sembrate gli organizzatori di un piccolo festival di provincia: quelli che accolgono tutti con un sorriso, offrono il vino buono e sanno sempre trovare la frase giusta per sdrammatizzare anche quando manca la corrente il giorno di apertura della festa o il proiettore si inceppa. Insomma, siete empatici, disponibili, pieni di grazia e piccoli gesti gentili che fanno la differenza. Un pranzetto senza corse, una chiacchiera lunga con chi vi vuole bene, uno sguardo sincero a chi vi capita davanti: ecco la ricetta per questi giorni estivi.

Voto 7 +