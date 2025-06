video suggerito

L'oroscopo della settimana dal 23 al 29 giugno 2025: Toro e Vergine seducenti Nell'oroscopo della settimana dal 23 al 29 giugno 2025 Sole, Luna e Giove congiunti in Cancro accendono emozioni e Mercurio che passa in Leone fa comunicare in maniera più decisa.

La settimana dal 23 al 29 giugno 2025 ci accompagna in un’immersione profonda nelle acque del Cancro, sotto un cielo che parla di emozioni, radici e risvegli interiori. Sole, Giove e la Luna Nuova, questa settimana, ci parlano di trionfo di emotività e desiderio di protezione. Il clima, però, è tutt’altro che semplice: lunedì, infatti, il Sole in Cancro si scontra in quadratura con Nettuno in Ariete e le illusioni rischiano di confondere i sentimenti, soprattutto per i segni cardinali (Cancro, Ariete, Bilancia, Capricorno). Martedì il Sole si congiunge a Giove e amplifica speranze e promesse per i segni d'acqua (Cancro, Scorpione, Pesci), ma anche per Toro e Vergine, ma le parole, con Mercurio ancora in Cancro in quadratura a Chirone, faticano a esprimere le ferite più profonde e il desiderio di vicinanza rischia di scontrarsi con il timore di essere fraintesi o apparire troppo vulnerabili.

Mercoledì 25 arriva la Luna Nuova in Cancro che ci parla di un nuovo inizio intimo e silenzioso, di un seme piantato nel cuore che chiede cura, ascolto e un tempo lento per germogliare, ma nella stessa giornata Mercurio passa in Leone: c'è quindi un cambio di tono, che invita a parlare con coraggio e audacia soprattutto i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario). Giovedì, quando il Sole si posiziona in sestile a Marte, il cielo si fa più amico offrendo slanci concreti, idee pratiche e un pizzico di audacia creativa. Infine, nel weekend, Mercurio in Leone forma un doppio trigono a Saturno e Nettuno in Ariete. È il momento in cui una visione può diventare progetto, un’intuizione può farsi struttura. Ma attenzione a domenica 29, quando lo stesso Mercurio si oppone a Plutone: parole potenti, verità che scuotono, confronti inevitabili sono in agguato, soprattutto per i segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario).

Oroscopo settimanale 23-29 giugno 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 23 al 29 giugno 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La settimana parte come quando arrivi in spiaggia carico di entusiasmo, ma scopri che l’unico lettino libero è incastrato tra la cabina del bagnino e la doccia che perde. Avresti voluto conquistare la spiaggia ma, tra sabbia rovente sotto i piedi e il vento che ti rovescia lo spritz, l’universo sembra voler testare la tua pazienza. La buona notizia? Da giovedì qualcosa si sblocca, specie se sei della prima decade: come trovare finalmente posto in prima fila, proprio accanto all’ombrellone del più bello o bella della spiaggia e con la brezza marina che ti accarezza la pelle. Quindi, smetti di litigare col materassino gonfiabile e goditi il panorama: c’è ancora tanto da salvare in questa settimana.

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa settimana sembri quel tipo che all’aperitivo non solo si accaparra il tavolino migliore, ma riesce pure a farsi offrire il primo giro. Hai fascino, battute pronte e finalmente quella leggerezza da vacanziere navigato che tutti invidiano. Il bello? Ti diverti davvero e si vede. Con i pianeti che ti spingono a chiacchierare, mandare messaggi, organizzare pizzate e tour dei lidi più cool, sei il principe della comitiva. E se una serata dovesse finire con un colpo di scena… tanto meglio: che sia un bacio rubato, un invito inatteso o un’avventura da raccontare con un sorriso malizioso.

Voto 8 + +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Caro Gemelli, avevi già lucidato lo scooterino pronto per sfrecciare verso nuove conquiste estive e invece ti ritrovi fermo al semaforo, a fissare il vuoto come uno che ha appena scoperto che il gelataio ha finito il suo gusto preferito. Le idee ci sarebbero pure, ma finiscono come quelle birrette che sogni a fine giornata che pensavi erroneamente rimanessero ghiacciate: calde e sgasate. Da metà settimana la parlantina torna a ingranare, sì, ma sembri uno di quei venditori del mercatino che pur di chiudere la giornata si mettono a svendere collanine improbabili a chiunque respiri. Il consiglio? Se non si batte chiodo, almeno fatti un giro al bar con gli amici di sempre: meglio una risata sincera che un altro tentativo a vuoto.

Voto 5/6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Questa settimana sei come l’eroe di una fiaba in cui il destino finalmente si ricorda di te. I pianeti ti mettono in mano la chiave magica, aprono il portone dorato e ti dicono: “Vai, è il tuo momento”. Hai il coraggio del cavaliere che non teme il drago e la fortuna di chi trova il tesoro senza neanche cercarlo troppo. Ogni gesto può diventare un incantesimo che cambia le cose: una parola detta al momento giusto, una scelta che rimandavi, un sogno che prende forma proprio ora. E il bello? Sei tu a scrivere il finale di questa storia e questa volta lo vuoi con lieto fine, ma anche con un bel colpo di scena, di quelli che fanno esultare la folla.

Voto 8/9

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Ti ritrovi come quel divo che, prima della première, si rintana dietro le quinte non per ripassare il copione, ma per capire come non mandare tutto in vacca. All’inizio della settimana sembri defilarti un po’, non perché ti manchi il carisma (quello non ti abbandona mai), ma perché stavolta il vero palco è nella tua testa: lì si muovono idee brillanti e strategie che valgono oro. Nei rapporti forse non sei al massimo della socievolezza, ma se si tratta di ragionare, pianificare, convincere hai tutte le carte in regola. Da giovedì, con Mercurio nel tuo segno, le tue parole diventano più affilate e decisive: altro che applausi, qui si costruisce il prossimo successo.

Voto 7 +

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questa settimana hai l’energia di chi scende al porto all’alba, quando gli altri dormono ancora: passi sicuri, mani che sanno dove agire, sguardo che scruta l’orizzonte senza distrazioni. Tra corde da sciogliere e vele da issare, sembri nato per gestire il vento e far partire la barca al momento giusto. E mentre lo fai, fai sembrare tutto facile: qualcuno ti osserva e pensa che sì, ci vorrebbe proprio uno come te al timone. Il fascino ti scappa quasi di mano: ti basta un cenno per farti seguire, un invito per farti dire di sì. E quando il sole cala e il porto si illumina di luci calde, sei tu quello che tutti vogliono accanto per l’ultima birra della sera.

Voto 8 + +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei come quel gatto che con l’afa estiva si spiaccica sul pavimento fresco in cerca di salvezza: molle, stiracchiato, con lo sguardo perso nel vuoto e la voglia di muoversi pari a zero. All’inizio della settimana tutto sembra richiederti sforzi titanici, anche solo per cambiare stanza o rispondere a un messaggio. Poi però zac, il rumore inconfondibile della scatola delle crocchette, che per te potrebbe essere un’occasione interessante, ti fa ricarburare il cervello. Da giovedì ti rimetti in moto con una leggerezza che quasi stupisce anche te: finalmente hai voglia di fare due fusa al mondo.

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sei quello che al concerto arriva quando gli altri sono sfatti dopo ore di fila sotto il sole, con le borracce vuote e le magliette appiccicate. Tu no: tu passi quasi per caso, trovi un varco aperto, entri senza colpo ferire e ti ritrovi sottopalco, con vista privilegiata e pure la brezza giusta in faccia. Qualcuno ti odierà per questo (forse persino tu stesso ti chiederai se te lo meriti), ma il punto è che le occasioni ti arrivano, se non forzi le cose. L’amore? Un po’ come un assolo che ti fa venire i brividi ma poi ti lascia confuso e spaesato. Non ci pensare troppo e intanto goditi lo spettacolo.

Voto 7 – –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amico Sagittario, anche se Mercurio che passa in Leone potrebbe sussurrarti idee brillanti e discorsi da premio Nobel, attenzione perché rischi che l’unico uso che ne farai sarà perfezionare le tue arringhe da commentatore seriale sotto i post sui social altrui. Marte in quadratura ti trasforma in un crociato stanco ma polemico: non lasci passare nemmeno una virgola senza fare un pippone retorico e ogni discussione diventa un torneo medievale con te che brandisci il verbo come una clava. Ti senti in diritto di pontificare su tutto: dalla filosofia greca alle offerte del supermercato. Il consiglio? Prima di salire sul pulpito, respira. O rischi che pure il gatto di casa ti guardi come si guarda un turista molesto in agosto.

Voto 6 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ti senti un po’ come Calimero, il pulcino nero: incompreso, con quella nuvoletta perenne che ti segue ovunque e la sensazione che, qualsiasi cosa tu faccia, qualcuno ti guardi storto. Ma la verità (che tu lo ammetta o no) è che sotto quella patina da “poverino” si nasconde un cigno con il passo deciso e lo sguardo fiero. Certo, la settimana parte con qualche scocciatura, ma hai risorse e alleati segreti che nemmeno immagini: un colpo di fortuna, un incontro giusto, un’intuizione che ti raddrizza la rotta. E quando ti deciderai a scrollarti il guscio di dosso, scoprirai che, in fondo, il mondo non vede l’ora di darti ragione. Goditela un po' di più.

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Caro Acquario, credevi di aver finalmente messo a tacere quel chiacchiericcio interiore che ti faceva sembrare un venditore al mercato a fine mattinata, stanco ma incapace di smettere di parlare? Illuso! Ecco Mercurio che, passando baldanzoso in Leone, ti regala una settimana di dialoghi degni di una telenovela sudamericana: esagerazioni, drammi montati sul nulla, applausi fuori luogo. Tutti fraintendimenti, risposte piccate, silenzi. Domenica poi, giusto per non farti mancare nulla, Mercurio si mette a litigare con Plutone e tu rischi di trasformarti nell'ospite più sgradito di ogni conversazione. Il consiglio? Se qualcuno ti chiede “Come stai?”, limitati a un sorriso criptico e alla prima scusa plausibile scappa a mangiarti un ghiacciolo: meglio congelare le parole prima che si trasformino in un’arma.

Voto 5/6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Siete come dei giocolieri in un luna park estivo: tra luci colorate e profumo di zucchero filato, riuscite a tenere in aria più emozioni del solito e senza farle cadere. Vi divertite, vi muovete leggeri, attirate sguardi come se aveste un’aura fosforescente. Il cuore batte più forte, c’è voglia di affetto, tenerezza e contatto vero. Certo, con Marte di traverso l’energia ogni tanto si accende a scatti o vi fa sentire un po’ stanchi delle solite corse e non siete certo in vena di conquiste sfacciate o di giochi da seduttori incalliti: preferite sguardi sinceri, carezze che parlano, quella complicità che scalda più di qualsiasi fuoco d’artificio.

Voto 6