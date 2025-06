Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 16-22 giugno 2025: Cancro e Vergine carichi

video suggerito

Arriva la classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 16 a domenica 22 giugno: ecco le previsioni astrali segno per segno. Che settimana intensa, questa, con il solstizio d'estate che sarà il 21 giugno e che viene festeggiato dalle culture pagane come la festa del Sole, della vita e dell'energia col nome di Litha. Fuochi, sesso, allegria: sono tutti segni di benvenuto alla stagione più florida dell'anno. Il Sole entra in Cancro, dove sta già Mercurio, mentre Marte il 17 di giugno passa in Vergine.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco quali saranno i segni più fortunati per la prossima settimana: l'oroscopo da lunedì 16 a domenica 22 giugno 2025.

12. Acquario

Devi smaltire ancora un po' dell’ansia che hai accumulato in queste ultime settimane e per farlo ti consiglio lo yoga, anzi addirittura lo yoga delle mani, anche detto mudra. Si tratta di piccoli gesti da fare con le dita, mantenendo la posizione per qualche minuto. Nel tuo caso ti servirà lo scotch da pacco, perché per ritornare alla pace delle emozioni dovrai mantenere un mudra almeno 8 ore al giorno! La possibilità che ogni gesto si trasformi in un gestaccio, per quanto ti riguarda, è davvero altissima.

11. Gemelli

Quando distribuivano, nell’aldilà, prima di esistere, la calma, la pazienza, il piacere dell’attesa e la profondità dell’ascolto, tu probabilmente eri al bar a fare la fila per la birra media! Di tutto questo, infatti, non ne è rimasta alcuna traccia nel tuo DNA. Ce ne renderemo perfettamente conto questa settimana quando, anche per colpa di Marte a sfavore, avrai la sensazione di non saper gestire nemmeno il cane dei tuoi genitori, che ti schiavizza al parchetto! Ovviamente tutto questo non farà che renderti più insofferente verso il genere umano nel suo complesso.

10. Sagittario

Sarà il caldo o sarà che devi depurarti da tutte le scorie di Giove e Saturno che ti hanno dato fastidio per parecchi mesi, ma già da questa settimana ti sarà chiarissimo che è decisamente più saggio organizzare vacanze da solo o con poche persone, anziché con la carovana di amici. Sarai elastico come una formula di Excel nel trovare compromessi per stare bene con le persone che hai intorno. Avresti proprio bisogno di un diuretico… ma che ti ripulisca la memoria emotiva dalle sfide dell’ultimo periodo!

9. Scorpione

Non so se sia un bene oppure no, ma il tuo sesto senso, in questa settimana, sarà particolarmente affilato, meglio del coltello in ceramica di uno chef giapponese! L’unico problema è che, dato che non avrai alcun interesse in romanticherie a due, e anzi, dato che le emozioni saranno più quelle di un serial killer che non di un poeta sudamericano, è molto probabile che utilizzarai tutto il tuo intuito per metterci in un angolo, colpirci lì, dritto dove ci sono le nostre debolezze. Sadico!

8. Leone

Non vorrei esagerare con l’ottimismo, caro Leone, ma ho l’impressione che, diminuendo quell’attitudine un po’ da deejay al centro della festa e un po’ da pistolero del Far West che vuole vincere a tutti i costi, ritroverai questa settimana un po’ di sana empatia. Soprattutto nei momenti in cui ti sentirai un po’ più solo, un po’ più incompreso, un po’ più seduto in un angolo mentre tutti gli altri ballano scatenati. Proprio in quei momenti riscoprirai il piacere di provare emozioni profonde e persino un po’ tristi. Il tuo bello è riuscire a trovare una nota positiva anche in questo!

7. Pesci

Fossi in te, chiederei al medico di base un certificato non solo per lo smart working, ma proprio per il part-time, dato che anche l’oroscopo è d’accordo sul fatto che la cosa che ti verrà meglio in questa settimana sarà oziare, rilassarti, riposarti, stare sdraiato sul divano chiacchierando al telefono con le persone che ami, riempiendo di complimenti tutti quelli che ti passano davanti, fornendo un supporto morale del quale dobbiamo esserti davvero grati. Ovviamente però tutto questo funziona soltanto se tu sei in pace con te stesso e non certo se corri in ritardo a qualche appuntamento. Dobbiamo proprio investire su di te!

6. Bilancia

Il tuo elettroencefalogramma sarà piatto, come quello del cactus in cortile! La cosa non è per niente male, soprattutto perché forse in questo modo riesci a zittire anche un po’ le paranoie, le ansie, tutto quello che ultimamente ha affollato il tuo cuoricino e che di certo non è servito a farti vedere il bicchiere mezzo pieno! Quindi insomma, va benissimo anche se ti sentirai un po’ un soprammobile in questa settimana, ma il tuo sorriso, meglio di quello della Monna Lisa, ricomincia a essere tra le cose più belle che vedremo durante la giornata!

5. Capricorno

Per fortuna l’estate è la stagione del flirt, quella nella quale puoi usare delle armi seduttive che non siano proprio il tuo ingegno. Infatti, in questa settimana, i neuroni sembrano essere andati alla colonia estiva in Liguria, quella del Comune, con i giochi di squadra in spiaggia la mattina, mentre Venere e Marte ti fanno venire voglia di limonare, flirtare, darti alla pazza gioia completamente disinibito dal punto di vista erotico. Che nessuno osi metterti una riunione dopo le 17, perché ti devi preparare per gli aperitivi più stuzzicanti di sempre!

4. Ariete

Sfrutta al massimo i primi due giorni della settimana, che saranno gli ultimi con il tuo amato Marte a favore: ti renderà così sicuro di te da non rileggere nemmeno le e-mail prima di inviarle! Ovviamente tutto questo non ti renderà l’impiegato della settimana in ufficio, e nemmeno la persona migliore a cui chiedere un consiglio, ma in compenso ti donerà una sensualità come quella di JLo sul palco, quando abbraccia i suoi ballerini muscolosi e tutti sudati. Anche tu sarai pressoché irresistibile.

3. Toro

Finalmente hai la sensazione di trovarti al posto giusto nel momento giusto, e non soltanto quando sarai con le chiappette a mollo sul bagnasciuga della tua spiaggia preferita, magari in settimana, così non c’è nemmeno troppa gente. Sei adorabile come un gelato al cioccolato iperproteico, di quelli che non fanno sentire in colpa nemmeno quando ti abbandoni completamente ai piaceri. Anche per te sarà proprio la stessa cosa e, se si parla di piaceri, ritieni davvero di essere il massimo esperto sulla piazza!

2. Cancro

Hai presente tutte le teorie orientali che si prodigano in insegnamenti da guru con lo scopo di farci sentire il qui e ora, la connessione con l’universo, il radicamento alla madre Terra? Bene, tu tutto questo ce l’avrai direttamente di serie, subito al mattino appena sveglio. Se c’è una persona saggia e carica di valori umanitari, quella sei proprio tu: quasi quasi potresti diventare il migliore amico del Dalai Lama, quello che raccoglie le sue confidenze via WhatsApp.

1. Vergine

Lo so che non ci credi, ma addirittura ti tocca il primo posto della classifica dei segni più fortunati della settimana! Stampati questo foglio e mettitelo appiccicato sullo specchio del bagno, così ogni mattina puoi partire con la giusta dose di carica e determinazione. Marte, che entra nel tuo segno zodiacale, ti fa slacciare qualche bottone in più della camicetta e soprattutto sfoggiare sguardi ammiccanti che nemmeno Jessica Rabbit il venerdì sera.