Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 23-29 giugno 2025: Toro e Vergine non si trattengono più Eccoci alla prima classifica ufficiale estiva dei segni fortunati! Nell'oroscopo con la classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 giugno, il pianeta dell'amore resta a favore dei segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno.

Nella classifica dei segni più fortunati per la settimana che va dal 23 al 29 giugno 2025 entriamo pienamente nell’estate: sabato è stato il solstizio d’estate, lunedì è San Giovanni, ovvero il giorno in cui le streghe raccoglievano le loro erbe per incantesimi e pozioni. E il 25 c’è anche la Luna Nuova in Cancro, potentissima, con Sole e Luna congiunti tra loro ma anche a Giove. Insomma, un trionfo di emotività profonda. Nel frattempo, anche Mercurio entra in Leone, ma la cosa è decisamente meno sensazionale.

12. Gemelli

Hai proprio la sensazione che, almeno per questo inizio d’estate, non si batta chiodo, caro Gemelli! Eppure, l’estate è da sempre la tua stagione dell’accoppiamento preferita. Dovrai fartene una ragione e magari prepararti un elenco di serie TV da guardare on demand per distrarti da tutte le volte in cui avrai programmi bellicosi che, alla fine, andranno in bianco. Venere e Marte riducono ai minimi storici il tuo desiderio erotico e tu, quasi quasi, sei attratto dal club dell’uncinetto rigorosamente over 70.

11. Sagittario

Per fortuna resta a tuo favore il pianeta dell’ingegno, dell’intelletto, della dialettica… ma questa settimana lo userai tutto per rendere più forbite le tue polemiche, i tuoi discorsi paranoici e tutte le ramanzine che riuscirai a mettere in piedi. L’unica cosa che ti dà soddisfazione è sfogare la tua ansia su qualcun altro! In effetti, questo Marte in opposizione ti rende simpatico come l’eritema solare.

10. Acquario

Hai appena finito di vedertela con Marte in opposizione, che ti ha reso nervosetto e incostante, e adesso ci si mette Mercurio. Speriamo proprio che, in nessun momento della prossima settimana, tu ti senta in dovere di esprimere un messaggio caloroso d’amore, d’amicizia, di complicità o di sostegno. Non ti verrà proprio per niente! Il massimo della tua attività cerebrale sarà leggere le barzellette sopra al biscotto gelato, quello che ti concedi per rinvigorire un po’ gli zuccheri del cervello.

9. Pesci

Marte è a tuo sfavore, ma Venere decisamente no! Questo significa che appendi al chiodo il boa di struzzo e il tacco 12, e difficilmente ti vedremo sculettare per la spiaggia come una ballerina brasiliana. In compenso, però, se ci fosse un torneo da villaggio turistico di coccole, tu saresti sicuramente sul podio. Sarà davvero difficile convincerti a non stare sullo stesso telo mare di una persona che ami, perché poco ti importa delle temperature: tu hai bisogno di affetto e rassicurazioni.

8. Scorpione

C’è ancora il pianeta dell’amore che ti guarda storto, e tu ti senti rigido come il ghiaccio per raffreddare le birre nella borsa frigo. È davvero difficile arrivare al tuo cuoricino, che è protetto da guardie del corpo, ponte levatoio, password e combinazioni alfanumeriche. Quanto sarebbe invece più facile arrivare alle tue mutandine, se soltanto riuscissi a spiegarlo! Marte, infatti, ti rende un inguaribile ingordo di piaceri.

7. Leone

Pare proprio che l’universo ti abbia scambiato Marte con Mercurio, ma tu preferivi decisamente il primo. Finiti i bagordi erotici e goderecci, adesso l’unica cosa nella quale ti senti di primeggiare è l’edizione estiva della Settimana Enigmistica. Se vuoi un consiglio, dato che ancora per questa settimana i rapporti sociali saranno crespi come i capelli dopo la piscina, dedicati al business, al lavoro, a tutto quello che hai ultimamente tralasciato. Almeno il capo ti amerà pazzamente!

6. Ariete

Anche se ti stai abituando a questa nuova estate in cui la socievolezza e la voglia di fare baldoria non saranno proprio i tuoi primi pensieri, ti godi questa settimana nella quale Mercurio a favore ti fa saltellare idee e pensieri nel cervello come fossero popcorn. Approfittane per portarti avanti con la to-do list da completare prima delle vacanze e lasciati ispirare addirittura da qualche pensiero saggio: Saturno sta iniziando a far sentire la sua voce da vecchio yogi.

5. Bilancia

Goditi le poche volte, in questo periodo, in cui ti troverai nella prima metà della classifica dei segni fortunati, senza lamentarti. In questa settimana, infatti, ti sentirai stesa come il telo mare sulla spiaggia e quasi totalmente priva di forze, anche quelle per litigare. Il relax è il tuo unico obiettivo e, da buona perfezionista, ti applicherai per renderlo il più pigro possibile ma anche il più piacevole. Mi sembra un ottimo proposito!

4. Capricorno

Goditi questa settimana nella quale Venere e Marte sono contemporaneamente a tuo favore! Hai presente quei fotografi che aspettano tutta la vita per scattare la foto del secolo, quella in cui la Luna si trova nella posizione perfetta in cima al cucuzzolo della montagna? Ecco, immaginati che questo sia proprio quel momento, e tu devi tenerti pronto a mettere via tutti i rancori, le arrabbiature, le rimostranze, e goderti la vita, partendo soprattutto dall’amore in tutte le sue forme, anche quelle più piccanti!

3. Cancro

Questa è ancora un’altra settimana di equilibrio perfetto, come quando fuori fa caldo ma tu hai trovato il tavolino del bar proprio sotto il ventilatore a pale, che non ti fa venire nemmeno il senso di colpa per la crisi climatica. Ti senti così fortunato, soprattutto in amore, che ritieni di dover carmicamente rendere qualcosa all’universo e, fosse per te, lasceresti a tutti il gelato pagato al bar!

2. Vergine

Marte è entrato a testa alta nel tuo segno zodiacale e tu, adesso, non hai alcuna intenzione di trattenere le tue voglie, a partire da quelle di esibizionismo! Senza alcun rancore, dimentichi tutte le buone maniere, l’eleganza raffinata e timida, gli sguardi dal basso alla Lady Diana, e preferisci decisamente andarti a prendere tutti i piaceri che riuscirai a recuperare, come se la vita fosse un all you can eat di cose belle.

1. Toro

L’amore, questa settimana, sarà nella sua massima esplosione e tu non hai alcuna intenzione di approcciarlo in modo morigerato. Anzi. Che il partner faccia subito scorta di sali minerali e integratori, perché hai in mente delle serate particolarmente impegnative dal punto di vista erotico. Casomai te lo stessi chiedendo: per colpa di Mercurio a sfavore, i pensieri lavorativi non ti sfioreranno nemmeno l’anticamera dell’orecchio!