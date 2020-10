Nell'oroscopo di oggi, passata la nottata di Luna piena, possiamo (forse) tirare un sospiro di sollievo… Da un paio di giorni Saturno, il temutissimo Saturno, si è messo a camminare di nuovo in moto diretto. Il famoso terrore per Saturno retrogrado può finalmente trovare pace! In più da domani Venere sarà nel segno della Vergine ma soprattutto smorzerà un pochino la forza dei segni di fuoco sicuramente passionali ma qualche volta poco lucidi nell'affrontare situazioni di bilico.

L’oroscopo del giorno 2 ottobre

La Luna rimane anche nell'oroscopo di venerdì 2 ottobre nel segno dell'Ariete e quindi è bene non abbassare la guardia perché la decisione, la determinazione, e soprattutto il desiderio di essere ascoltati costi quel che costi non si placherà. Quanto saprete trattenervi secondo le previsioni astrali?

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Tutti ti vogliono, tutti ti amano. Un po’ come Lady Gaga: voluta fortemente per un nuovo film basato su un noto stilista italiano. Luna e Marte ti portano in alto e continuano a renderti pieno di cose da fare e super energico. Goditi anche questi ultimi influssi che Venere ti regala rendendoti non solo bello a vederti ma anche bravissimo a fare le coccole!

Amore: ci sono scuole di ammiratori accalcati sotto casa tua. Lavoro: non hai problemi a trovare la giusta soluzione in ogni ambito! Salute: ancora super in forma! Il consiglio del giorno: devi imparare a dire di no, ogni tanto. Cerca di non far sì che gli altri si approfittino troppo della tua disponibilità!

Voto 8 +++

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Con Mercurio opposto ed una Venere che ti fa ancora sentire fuori posto c’è solo un’arma da utilizzare: l’ironia. Fai come Nadia Rinaldi che partecipa al talent televisivo vestita come Christina Aguilera in Lady Marmelade e riesce a stupire tutti con la sua verve da vera cantante latina! Fra le note positive: un Giove che vuole portare novità nella tua vita! (Chissà che non ci sia un duetto con Venere, prossimamente!)

Amore: questa tempesta sta per finire…! Lavoro: porta pazienza, soprattutto con alcuni colleghi! Salute: nella media. Il consiglio del giorno: rimanda le discussioni in tutti i modi possibili. Fingi anche una improvvisa disconnessione da internet… attenti che Venere passi dalla tua per riuscire ad esercitare, almeno, un po’ di tenerezza!

Voto 6

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Una strana commistioni di pianeti in cielo vi rende provocatori e sensuali allo stesso tempo. Sono certa che potremmo eleggere Gwyneth Paltrow come vostro spirito guida (considerando il suo trascorso con candele al profumo di parti intime e al recente selfie in “birthday suit” – nuda, ndr). Vivete fuori dagli schemi e siete contenti di farlo. Attenzione a Venere: sono le ultime occasioni per poter osare a colpo sicuro…

Amore: se avete intenzione di farvi avanti, oggi è l’ultimo treno disponibile! (Non per sempre, eh!) Lavoro: avete bisogno di scendere più in profondità e comprendere meglio alcuni dettagli. Salute: vi svegliate vispi e con voglia di fare. Il consiglio del giorno: volete stupire in modo simpatico? Puntate su una cover del cellulare o su un portafoglio stravaganti e fuori di testa. Garantito l’effetto sorpresa!

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Stanco stanchissimo ma col cuore grande, grandissimo! Come Katy Perry, davvero stremata dalla nuova gravidanza ma con il cuore di mamma che batte per la piccola Daisy. Marte purtroppo non vuole proprio regalarti energie e Mercurio, dal canto suo, potrebbe aiutarti sia a trovare soluzioni intelligenti per far fronte ai piccoli ostacoli quotidiani ma anche renderti un po’ rancoroso… trova piccoli spazi per rilassarti…

Amore: ci saranno momenti romantici e più in linea con le tue necessità. Lavoro: dirigi i colleghi come fossi un direttore d’orchestra. Salute: un po’ troppo sotto stress… Il consiglio del giorno: se Leonardo Da Vinci si prendeva 20 minuti ogni tanto per fare un pisolino e recuperare energie, non vedo perché tu non possa farlo portandoti un piccolo cuscino… persino in ufficio!

Voto 6 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Dopo i festeggiamenti del matrimonio più atteso dell’anno, anche Elettra Lamborghini e suo marito si lasciano andare ad una prima cena da sposati un po’ meno “in”: cinese da asporto imbevuto di salsa di soia. Un po’ di rilassamento andrebbe bene anche per te, Leoncino. Mercurio quadrato ti rende tutto troppo incomprensibile: è quindi giusto spiaggiarsi un po’ sul divano e rifugiarsi nel comfort food ogni tanto!

Amore: coccoline un po’ meno hot del solito… ma son sempre coccole!Lavoro: non temere di chiedere supporto a chi ha più esperienza di te! Salute: alla ricerca di un momento di pace fra te e te! Il consiglio del giorno: se non hai voglia di recarti in una SPA, puoi sempre chiamare un massaggiatore che venga a domicilio! Per creare un momento di vero relax solo per te!

Voto 8 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Il vostro ritorno sulle scene è oramai questione di pochi istanti. Venere ha proprio voglia di puntare l’attenzione su di voi e, sono certa, sarete comunque sotto gli occhi di tutti anche dopo mesi di assenza! Preparate le vostre battute migliori e riabituatevi ad intessere vive conversazioni. Prendete esempio dalla Littizzetto che dopo nove mesi di assenza dalle scene torna più carica di prima e, assicura, senza nessun bebè!

Amore: in arrivo novità interessanti… Lavoro: riesci a prendere in mano delle situazioni critiche con la stessa facilità con la quale rifai il letto la mattina. Salute: generalmente buona ma cerca di far di tutto per mantenere la calma. Il consiglio del giorno: non aver paura di iniziare cammini nuovi e sconosciuti. Uscire dal seminato e dalla normale routine può avere degli effetti molto positivi sulla tua produttività!

Voto 8 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per favore: smetti di cercare soluzioni su internet ai problemi della vita quotidiana! Rischi di imbatterti nella notizia che il ketchup sia il modo perfetto per sbiancare l’argento… rischiando di ritrovarti una casa che odora di fast food americano! Luna e Marte opposti non aiutano l’umore di oggi ma hai, almeno, qualche spiraglio di Venere e Mercurio che ti consentono di estraniarti, almeno con la fantasia, in mondi lontani e più piacevoli.

Amore: trova il momento e il luogo giusto per rifugiarti a tu per tu col partner! Lavoro: non hai paura di buttarti nelle novità, anche quando ti spaventano! Brava! Salute: un po’ di fiacca è normale… anzi è COLPA di questa brutta Luna! Il consiglio del giorno: stasera ci sono nuovi film in tv? Ignorali e buttati sull’ennesima replica di Grey’s Anatomy! A volte c’è bisogno di sicurezze nella vita…

Voto 5 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La comunicazione non verbale è qualcosa che padroneggi benissimo. Se non bastasse, puoi sempre utilizzare segnali ben più visibili come un orologio gigantesco che campeggia sopra la città di New York a ricordarci che abbiamo poco tempo per salvare il clima! (Climate Clock ndr). Mercurio sta facendo un buon lavoro con la tua arguzia e, finalmente, qualcuno potrebbe anche trovarti affascinante proprio per questa tua caratteristica! (Venere è in movimento…!)

Amore: situazione che decolla… anche se a rallentatore. Lavoro: non hai alcun problema ad affrontare il capo. Riusciresti a convincerlo facilmente delle tue ragioni! Salute: scattante e particolarmente propositivo. Il consiglio del giorno: se non sei convinto che qualcuno ti stia prestando attenzione mentre presenti il tuo business plan, coglilo alla sprovvista e chiamalo in causa chiedendo di darti la sua opinione in merito. Immagino sarà sufficiente a richiamare la sua attenzione.

Voto 8 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Atletico e pieno di energie, grazie a Marte e Luna che ti rendono pure allegro come Pollon. Riesci addirittura ad incantare con il tuo gioco di gambe (un po’ come Neymar) mentre sgambetti e ti dirigi in ufficio. Venere è, invece, un po’ traballante. Se devi dire qualcosa di importante è giusto che tu lo faccia subito, scegliendo parole accurate e non troppo “d’impatto”!

Amore: qualche momento di incertezza. Lavoro: instancabile, mandi mail come se lavorassi in una centralina di telecomunicazione giorno e notte. Salute: ti svegli allegro e riposato. Il consiglio del giorno: cavalca il buonumore e lasciati andare a qualche piccolo vizietto! Va benissimo anche farti un regalo costoso… ogni tanto!

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Malumore galoppante a causa di Luna e Marte quadrati e molto antipatici. Ti rendono suscettibile in misura sufficiente a convincerti che è arrivato il momento di rispondere a tono. (Ti posso assicurare che le catfight non sono soltanto al femminile: ne sono un esempio Briatore e De Luca che si lanciano commenti acidi a distanza!). D’altra parte Venere sta assumendo posizioni più consone… Da qualche parte il tuo cuoricino ha ripreso a battere?!

Amore: in lieve e delicato miglioramento. Lavoro: hai bisogno di tempo ma, una volta che prendi il via, non ti ferma più nessuno. Salute: hai qualche momento di amnesia istantanea… non ti preoccupare: sei solo distratto! Il consiglio del giorno: non aver paura di portarti dietro la tua agenda per annotare appuntamenti che potresti facilmente dimenticare (dannata Luna!).

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Preferirei temporeggiare con la proposta di matrimonio. Una Venere così dispettosa e ancora traballante come questa potrebbe farti fare una brutta figura. (In America c’è chi ci ha provato in bilico su due barche ormeggiate al porto ed è finita in modo un po’… bagnato!). Mercurio continua a confonderti un po’ le idee ma Marte è sempre contento di darti una mano e riesce facilmente a distrarti e a convincerti a fare dell’allenamento extra.

Amore: non è proprio al top! Lavoro: devi riconsiderare alcuni passaggi… Salute: Luna e Marte riescono a risollevarti l’umore. Il consiglio del giorno: cerca di organizzare qualcosa di divertente ma non troppo impegnativo con gli amici. Una partita a bowling americano, ad esempio!

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Mercurio gioca in casa e fa leva sui vostri sentimenti. Riuscite ad esercitare empatia e a comprendere che qualcun ha bisogno di voi. Probabilmente avreste partecipato volentieri al progetto di Matteo Brasili nel tentativo di creare un dispositivo che ripulisse le acque dalle plastiche. Al lavoro fate faville mentre la comunicazione inizia a diventare complessa in ambito amoroso… prendete i confronti con calma.

Amore: iniziano a profilarsi piccoli ostacoli all’orizzonte. Lavoro: siete i maghi della stampante multifunzione. Salute: il suono della sveglia potrebbe avere effetti innervosenti su di voi (più del solito). Il consiglio del giorno: la dote da usare oggi è l’ingegno. È necessario prendere tutta la giornata in modo pro-attivo e non agire a cervello spento. Siate lesti e cercate soluzioni alternative alle normali prassi giornaliere!

Voto 7 +