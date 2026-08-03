Nubifragi improvvisi sull’Italia: frana in Trentino e maltempo anche al Sud

Il maltempo arriva in Italia dopo l’ondata di caldo e porta i primi temporali e nubifragi tra il 2 e il 3 agosto. Oggi la pioggia causa una frane in Val di Fassa, mentre in Sicilia la viabilità risente delle raffiche di vento.

Il maltempo si sta rapidamente diffondendo in tutta Italia dando vita a temporali e nubifragi. Le persone ancora in sandali e canottiera rischiano di essere colti di sorpresa dai pesanti nubifragi che in queste ore si stanno allargando a macchia d'olio in diverse aree della penisola.

Masse d'aria molto calde che si scontrano con quelle più fredde in queste ore stanno dando luogo a un'alternanza fenomeni meteorologici a cui normalmente si assisterebbe a fine mese, quando l'estate lascia il passo all'autunno.

A pagarne le conseguenze sono i cittadini che si trovano in queste ore in Trentino, Sicilia e Campania, dove si stanno verificando rovesci e in qualche caso anche frane.

Frana in Trentino a causa del maltempo: interviene il soccorso Alpino

Maltempo e frana in Val di Fassa (Provincia Autonoma di Trento)

I maggiori danni per maltempo di oggi, lunedì 3 agosto, sono stati registrati in Val di Fassa, dove sono stati evacuati escursionisti colti da un pericoloso smottamento. Le piogge cadute in maniera abbondante hanno causato colate di fango e sassi al Gardeccia e a passo San Pellegrino, mettendo in pericolo chi si trovava lì.

La situazione di maggiore criticità si concentra nell'area tra il Gardeccia, il Vajolet e il Passo Principe, dove la furia di un torrente ha invaso un tratto di oltre 200 metri della strada di collegamento, lasciando l'area completamente interrotta.

Per far fronte all'emergenza, il Corpo dei vigili del fuoco volontari di Pozza e Vigo di Fassa e il Soccorso Alpino si sono prontamente attivati per coordinare l'evacuazione e la messa in sicurezza delle persone presenti nelle strutture in quota. I soccorritori stanno deviando e scortando gli escursionisti e i turisti della zona del Vajolet attraverso un percorso alternativo nel bosco.

Pioggia al Sud: Sicilia e Campania sotto l'acqua

Non solo Nord. Anche il Sud in queste ore è stretto nella morsa del maltempo dopo settimane di caldo. Doveva essere una breve tregua dalle ondate di caldo che da settimane si stanno susseguendo, ma in alcune regioni di è trasformata in una vera allerta meteo.

In Campania è stata diramata per la giornata di oggi, 3 agosto, l'allerta meteo per piogge e grandinate improvvise, un po' come quelle viste abbattersi nelle scorse settimane sulle Marche.

In Sicilia oltre ai temporali anche il vento sta causando diversi disagi. La viabilità è stata compromessa sulla A19 Palermo-Catania per la caduta di alberi sulla carreggiata dopo un temporale avvenuto ieri, 2 agosto. Un incidente che ha causato lunghissime code e che ha richiesto ore per tornare alla normalità. In generale, sull'isola la morsa del caldo resiste, ma si alterna con fenomeni meteorologici gravi attesi soprattutto nell'area di Catanea ed Enna.