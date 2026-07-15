Maltempo, allerta meteo gialla domani 16 luglio per pioggia e temporali: le regioni colpite

Temporali e nubifragi su tutto il nord Italia. La Protezione Civile ha valutato per domani, giovedì 16 luglio, una nuova allerta meteo gialla per temporali su Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto.

Una nuova ondata di maltempo sta interessando il nord Italia con piogge e temporali intensi su gran parte delle regioni che si strascineranno fino domani. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani, giovedì 16 luglio, una allerta meteo gialla per temporali su Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto.

Nelle prossime ore infatti una nuova perturbazione approfitterà del momentaneo indebolimento del campo di alta pressione sul Nord-Italia e si insinuerà sulle regioni settentrionale favorendo l’innesco di temporali anche di forte intensità su gran parte delle regioni. Condizioni meteo che si prolungheranno anche per la giornata di domani con piogge e temporali residui al primo mattino sui settori adriatici di Triveneto ed Emilia-Romagna e nel pomeriggio su tutti i settori alpini, in estensione alle Pianure di Piemonte e Lombardia.

Allerta Meteo gialla domani: le regioni a rischio

Nel nuovo bollettino di allerta meteo idro, il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha valutato per la giornata di domani 16 luglio 2026, allerta meteo gialla per temporali su tutto il Piemonte e il Veneto, su diversi settori della Lombardia e sulla Provincia di Trento. Il bollettino completo delle allerte meteo idro della Protezione Civile per giovedì 16 luglio:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Lombardia: Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali

Piemonte: Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Pianura centro meridionale e Bassa padovana – Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale – Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Alta pianura trevigiana occidentale – Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane – Bacino Livenza, Pianura centro meridionale – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino – Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale – Bacino Livenza, Feltrino – Bacino Cismon, Pianura centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Prealpi trevigiane – Bacino Piave, Lessinia meridionale e alta pianura veronese – Bacino Adige, Costa centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale – Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Alpago Cansiglio – Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale – Bacino Adige, Pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pedemontana e alta pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni – Bacini Brenta Bacchiglione Agno

Lombardia: Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali Piemonte: Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Pianura centro meridionale e Bassa padovana – Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale – Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Alta pianura trevigiana occidentale – Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane – Bacino Livenza, Pianura centro meridionale – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino – Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale – Bacino Livenza, Feltrino – Bacino Cismon, Pianura centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Prealpi trevigiane – Bacino Piave, Lessinia meridionale e alta pianura veronese – Bacino Adige, Costa centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale – Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Alpago Cansiglio – Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale – Bacino Adige, Pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi – Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pedemontana e alta pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni – Bacini Brenta Bacchiglione Agno Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Lombardia: Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Meteo, le previsioni per giovedì 16 luglio

Le previsioni meteo per la giornata di giovedì 16 luglio indicano maltempo intenso al nord dove avremo rovesci e temporali sparsi di forte intensità fino alle prime ore del mattino sui settori orientali di Friuli-Venezia giulia, Veneto ed Emilia-Romagna ma in rapido esaurimento ed in spostamento verso est; Nelle ore più calde della giornata inoltre sono previsti rovesci e temporali isolati lungo l'arco alpino e sulle Prealpi, in miglioramento in serata. Piogge sporadiche sui rilievi appenninici centro meridionali ma prosegue l'ondata di caldo su tutto il centro sud.