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Maltempo, allerta meteo gialla domani 11 luglio 2026 per pioggia e temporali: le regioni colpite

Per domani, sabato 11 luglio 2026, la Protezione Civile ha valutato allerta meteo gialla per temporali su sei regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Piemonte.
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A cura di Antonio Palma
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Nuova ondata di maltempo e temporali sull’Italia domani 11 luglio 2026. Pioggia e rovesci interesseranno tutte regioni settentrionali, ad esclusione delle zone costiere liguri, e tutte le regioni adriatiche. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani, 11 luglio 2026, una nuova allerta meteo gialla per temporali su sei regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Piemonte.

Nella prima giornata del weekend, infatti, sono attesi rovesci e temporali diffusi già dal mattino sulle regioni settentrionali orientali ma in rapida espansione a tutto il nord. Il maltempo interesserà dal pomeriggio anche tutta la zona adriatica e in parte le aree interne tirreniche. Temporali più isolati infine sull' Appennino meridionale durante le ore centrali del giorno.

Allerta meteo gialla domani 11 luglio: le regioni a rischio

In base alle previsioni meteo, il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, sabato 11 luglio 2026, allerta meteo gialla per temporali su tutto il Veneto, l’Emilia Romagna, le Marche e l’Abruzzo, su gran parte di Lombardia e Friuli Venezia Giulia e su alcuni settori del Piemonte. Il bollettino completo delle allerte meteo idro della Protezione Civile per sabato 11 luglio:

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Meteo, le previsioni per sabato 11  luglio

Le previsioni meteo per la giornata di sabato 11 luglio indicano caldo al centro sud ma temperature in calo al centro nord per effetto di una serie di temporali diffusi che riguarderanno tutte le regioni settentrionali e gran parte di quelle centrali. Nuvole al mattino e rovesci isolati su Alpi Occidentali e coste adriatiche. Nel pomeriggio nuvole in intensificazione al Nord e sulle regioni centrali adriatiche con temporali anche intensi. Qualche breve e isolato temporale anche sull’Appennino Calabro-Lucano, soleggiato altrove.

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