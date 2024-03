Nord flagellato da maltempo, isolate 6mila persone per valanghe in Valle d’Aosta. Allagamenti in Piemonte Sono rimaste isolate dalle valanghe in Valle d’Aosta circa 6mila persone, allagamenti anche in Piemonte. Danni a Settimo Torinese, scuola superiore chiusa per danni all’impianto elettrico a Collegno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Ancora maltempo sul Nord dell'Italia. Una valanga è scesa nella notte sulla strada regionale della val di Rhêmes, in Valle d'Aosta, È ora isolato il comune monte della vallata, Rhêmes-Notre-Dame, che conta 80 residenti oltre ai turisti. Non ci sarebbero segnalazioni di danni a persone o cose nonostante la strada chiusa che, secondo la sindaca di Rhêmes-Saint-Georges, è stata sbarrata dopo il distacco avvenuto in frazione Mélignon. La strada chiusa, stando a quanto reso noto, è stata interrotta più a valle, in frazione Frassiney.

Valanghe Valle d'Aosta, comune di Gaby

Valanghe in Valle d'Aosta, le zone isolate

"Ora è in corso il sopralluogo dei tecnici per valutare quando poter riaprire senza mettere in pericolo nessuno", ha aggiunto la prima cittadina. A causa del pericolo valanghe, da ieri in Valle d'Aosta è isolata l'alta valle di Gressoney (dove si trovano circa 4.500 persone), a causa dell'ostruzione della galleria nel comune di Gaby. Isolato anche il comune di Cogne per la chiusura della strada regionale a titolo preventivo.

Isolata per il pericolo di caduta piante la Valgrisenche (che conta circa 200 residenti) e chiusa per pericolo valanghe la parte alta della Valsavarenche. In mattinata il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ha convocato il centro coordinamento soccorsi per fare il punto sulla situazione.

Valanga a Gressoney

Danni per allagamenti e nevicate anche in Piemonte

Il maltempo ha causato danni nella provincia di Torino, interessata da intense perturbazioni con nevicate nelle aree alpine e prealpine con piogge nelle zone di pianura. I vigili del fuoco hanno effettuato oltre 100 interventi per operazioni di soccorso ad automobilisti in difficoltà per alberi caduti in strada o pericolanti, soprattutto in Val di Susa. Tanti i danni causati dall'acqua, in particolare a Settimo Torinese, dove nella serata di domenica si è verificato un allagamento con disagi per i residenti tra via De Francisco e via Braille.

Ad Alessandria si è riscontrato che il livello del fiume Bormida è vicino alla piena e si prevede che questo stato possa perdurare ancora. Operatori del gruppo Amag stanno lavorando al sottopasso pedonale di Valmadonna che si sta allagando.

allagamenti in Piemonte

Chiusa scuola superiore di Collegno per infiltrazioni d'acqua

In seguito all'allagamento di questa notte, permane la chiusura di via dei Preti nel tratto compreso tra via Forlanini e strada della Cerca. Lo comunica il Comune di Alessandria. In Piemonte è rimasto chiuso l'istituto superiore Curie di Collegno a causa di un guasto elettrico provocato dalle infiltrazioni d'acqua. La riapertura è prevista per martedì 5.

Al rifugio Selleries, nell'omonima località montana di Roure in Piemonte, la neve ha bloccato lo staff nell'edificio. I gestori sono usciti per una ricognizione passando da una finestra al primo piano.