Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico domani lunedì 4 marzo: regioni a rischio La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla per domani lunedì 4 marzo per rischio idrogeologico e idraulico. Quali sono le regioni a rischio secondo il report.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ancora maltempo sull'Italia dopo una domenica all'insegna della pioggia. La Protezione Civile ha previsto anche per la giornata di domani, lunedì 4 marzo, una serie di allerte meteo per rischio idraulico, idrogeologico e temporali. In particolare sono stati emessi bollettini di criticità con allerta arancione su diversi settori dell'Emilia Romagna e del Piemonte, allerta gialla per rischio idraulico sui settori di Calabria. Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto e allerte gialle per rischio temporali su Abruzzo, Molise e Sicilia.

Maltempo, allerta meteo arancione domani: le regioni a rischio

Secondo quanto reso noto sul sito ufficiale del Dipartimento di Protezione Civile, è prevista per domani lunedì 4 marzo un'allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico su diversi settori dell'Emilia Romagna e del Piemonte. Il bollettino nei dettagli:

Moderata criticità per rischio idraulico – Allerta Arancione:

Emilia Romagna: pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense

Moderata criticità per rischio idrogeologico – Allerta arancione:

Piemonte: Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Prevista per domani anche un'allerta meteo di ordinaria criticità per rischio idraulico, temporali e idrogeologico su diversi settori di Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Veneto, Abruzzo, Molise, Sicilia, Campania, Lazio, Puglia e Toscana. Il bollettino meteo della Protezione Civile e le regioni a rischio:

Ordinaria criticità rischio idraulico – Allerta gialla

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Costa ferrarese, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura orientale

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Sardegna: Logudoro

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Ordinaria criticità per rischio temporali – Allerta Gialla

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico – Allerta Gialla

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Pianura settentrionale

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Meteo, le previsioni per domani lunedì 4 marzo

La giornata di lunedì 4 marzo sarà ancora all'insegna di pioggia e precipitazioni sparse su tutto il territorio italiano. A inizio giornata la pioggia toccherà il Nord dell'Italia con la tendenza a un miglioramento e schiarite più ampie nel pomeriggio tra Piemonte e Lombardia. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese e tempo molto instabile, con occasione per piogge intermittenti, anche sotto forma di rovesci o isolati temporali.

Temperature massime in sensibile calo al Centro-Sud e in Emilia Romagna; in lieve rialzo al Nord-Ovest. Venti fino a burrascosi di Maestrale nelle Isole, con raffiche localmente tempestose sulla Sardegna, mari fino a molto agitati e mareggiate sulle coste esposte.