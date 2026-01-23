Neve nel weekend in Italia, fiocchi anche a bassa quota: dove nevicherà

Attualità
Weekend di nevicate sulle montagne italiane con i fiocchi che cadranno fino a quote molto basse sulle regioni di nord ovest ma la neve imbiancherà anche l’Appennino centrale tra sabato 24 gennaio e domenica 25 gennaio.
A cura di Antonio Palma
Una nuova ondata di nevicate imbiancherà l'Italia questo weekend del 23, 24 e 25 gennaio. A causa dell'arrivo di correnti di origine polare dal nord Europa e di una serie di perturbazioni, il nostro Paese infatti sarà colpito già da oggi a una fase di maltempo che interesserà sia il nord che il centro sud. Ma quanta neve cadrà e dove nevicherà nel weekend? Secondo il meteorologo Giulio Betti, del CNR, nel fine settimana avremo nevicate fino a basse quote sulle zone Alpine occidentali e fiocchi anche sull'Appennino centrale.

Da venerdì neve fino ai 200-400 metri su Piemonte, Liguria e Lombardia

Nel dettaglio, l'Italia sarà interessata da una prima fase perturbata già da oggi, venerdì 23 gennaio, che proseguirà poi fino a domenica 25 gennaio. Oltre a piogge e temporali, che interesseranno prima il nord-ovest e poi tutte le regioni settentrionali e in estensione il centro sud, la prima neve cadrà già in abbondanza oggi con le precipitazioni che acquisiranno carattere nevoso sulle Alpi occidentali fino a bassissime quote. Secondo l'esperto, avremo deboli nevicate fino a quote intorno ai 200-400 metri su Piemonte, entroterra ligure e Lombardia, con buoni accumuli sulle Alpi Marittime. Si salirà invece oltre i 500-600 metri sulle zone alpine centro-occidentali e sui 600-700 metri sulle Alpi orientali.

Sabato nevicate anche sull'Appennino centrale

Condizioni di spiccato maltempo anche per la giornata di sabato 24 gennaio quando la neve inizierà a interessare anche la dorsale appenninica centrale, anche se a quote relativamente alte. Avremo infatti nevicate diffuse già nelle prime ore del mattino sull'arco alpino tra i 400 e i 600 metri di quota, specialmente tra Valle d'Aosta e Alto Adige. Come spiega Betti, la neve cadrà però anche sull'Appennino tosco-emiliano a quote intorno ai 1100-1200 metri e poi anche sull'Appennino centrale a quote oltre i 1400-1500 metri.

Dove nevicherà domenica 25 gennaio

Tra la sera di sabato e la prima parte di domenica 25 gennaio, un nuovo sistema in transito porterà precipitazioni sparse, a tratti abbondanti sul Sud peninsulare, sulla Sicilia nord occidentale e sul Friuli. Domenica 25 gennaio avremo ancora nevicate ma a quote un po' più alte: intorno agli 800-1000 metri sulle Alpi e con buoni accumuli sulle Alpi orientali, e oltre i 1000-1200 metri sull'Appennino centrale e settentrionale.

