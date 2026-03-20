Neonata muore in ospedale a 4 giorni dal parto: la Procura di Firenze apre un fascicolo, indagini in corso

Una neonata di soli quattro giorni è morta all’ospedale Careggi di Firenze. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Disposti accertamenti per far luce sul decesso. Il nosocomio: “Seguiamo il caso con massima attenzione.

Immagine di repertorio.

La gioia del parto si è trasformata in profonda disperazione per i genitori di una neonata morta a soli quattro giorni di vita. La tragedia è avvenuta nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Careggi domenica scorsa, 14 marzo.

Ora sull'accaduto indaga la Procura di Firenze che nei giorni scorsi ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo in ambito sanitario, riporta La Nazione. Gli inquirenti hanno anche disposto accertamenti per determinare le cause del decesso, di cui si occuperanno un medico legale e un consulente, specialista in Neonatologia.

Secondo quanto è stato ricostruito, pochi giorni prima della tragedia la mamma della neonata aveva avuto alcune perdite di sangue e insieme al padre della bimba si era recata in ospedale. Le condizioni della donna si erano stabilizzate e i medici avevano eseguito un parto cesareo.

In un primo momento, la bambina non aveva mostrato problemi particolari, ma con il passare delle ore la situazione si era aggravata e la neonata era stata ricoverata e intubata nel reparto di Terapia intensiva. Dopo solo quattro giorni, è deceduta.

I genitori si sono recati dai Carabinieri e hanno sporto denuncia, facendo così partire le indagini. La coppia ha spiegato che durante la gestazione la mamma non aveva avuto complicazioni.

A quanto si apprende, sarebbe stato riscontrato un versamento nei polmoni della neonata ma saranno gli esami disposti dagli inquirenti a fare piena luce su quanto accaduto. Con l'apertura del fascicolo, oltre agli accertamenti autoptici, gli inquirenti hanno disposto anche l’acquisizione delle cartelle sanitarie.

Il Careggi ha fatto sapere di star seguendo il caso con la massima attenzione dalla direzione sanitaria, che ha segnalato in modo trasparente quanto accaduto. Dall'ospedale aggiungono: "L’indagine in corso non consente di fare altre dichiarazioni, se non esprimere il cordoglio ai familiari”.