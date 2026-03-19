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Neonata muore all’ospedale di Enna poche ore dopo la nascita: aperta un’inchiesta e disposta l’autopsia

Una neonata è morta all’ospedale di Enna poche ore dopo la nascita. Il parto era avvenuto tre giorni fa a Canicattì, ma la piccola era stata trasferita dopo che le sue condizioni si erano aggravate. Aperta un’inchiesta, disposta l’autopsia.
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A cura di Eleonora Panseri
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Immagine di repertorio.
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Tragedia all'ospedale Umberto I di Enna, dove una neonata è morta poche ore dopo la nascita, avvenuta al Barone Lombardo di Canicattì, in provincia di Agrigento.

Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, il parto risale a tre giorni fa. E, a quanto si apprende, durante e dopo il travaglio non sarebbero emersi apparenti problemi.

Le condizioni della neonata si sarebbero improvvisamente complicate, aggravandosi al punto che i medici ne hanno disposto l'immediato trasferimento da Canicattì.

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La piccola è stata trasportata rapidamente all'ospedale Umberto I di Enna dove, purtroppo, la situazione è precipitata e la bimba è morta per cause che attualmente sono in fase di accertamento.

Infatti, dopo il tragico avvenimento, il padre e la madre della neonata, residenti a Ravanusa, hanno presentato una denuncia e la Procura di Agrigento, competente per territorio su Canicattì, ha aperto un fascicolo d'inchiesta.

Gli inquirenti hanno quindi disposto l'acquisizione delle cartelle cliniche nelle due strutture sanitarie ed è stata sequestrata anche la piccola salma, che nei prossimi giorni verrà sottoposta all'autopsia disposta dalla Procura. L'esame autoptico dovrà chiarire le cause del decesso ed eventuali responsabilità.

L’apertura del fascicolo è atto dovuto a seguito della denuncia dei genitori della piccola e al momento non si configura alcuna ipotesi di reato a carico del personale sanitario.

Gli esiti dell’autopsia e l’analisi delle cartelle cliniche saranno determinanti per capire se quanto accaduto si sarebbe potuto evitare o se l'epilogo tragico dipenda dal comportamento di terzi.

Solo sulla base degli elementi che emergeranno nelle prossime settimane durante la fase delle indagini gli inquirenti potranno valutare se disporre ulteriori accertamenti e procedere o se archiviare il caso.

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