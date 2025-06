video suggerito

Muore durante un’immersione uno dei più noti corallari in Sardegna: chi era Doriano Belloni Doriano Belloni, esperto pescatore di corallo, è morto oggi durante un’immersione al largo di Bosa, nel mare della Sardegna Centro Occidentale. Aveva 74 anni: salma e imbarcazione sotto sequestro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di settantaquattro anni, molto noto in Sardegna per l’attività che svolgeva sin da quando era giovanissimo, è morto questa mattina durante un’immersione. Si tratta di Doriano Belloni, tra i più noti ed esperti corallari sardi.

Secondo quanto ricostruito, Belloni si è sentito male durante un’immersione a Bosa, sulla costa occidentale della Sardegna. Lì l’uomo, riminese d’origine, viveva da tempo.

La tragedia si è consumata questa mattina, domenica 8 giugno, poco prima delle 10: secondo una prima ricostruzione, Doriano Belloni si è tuffato dal peschereccio per un’immersione ma poco dopo dalla barca gli altri pescatori a bordo hanno capito che c'era qualcosa che non andava. Hanno dato così l’allarme alla Capitaneria di porto e al 118 ma, nonostante i soccorsi, per il pescatore non c'è stato niente da fare. Sarebbe stato colpito da un malore fatale in acqua a una profondità di 100 metri: ogni tentativo di rianimarlo è stato vano ed è stata inutile la corsa in ospedale.

Leggi anche Turista muore annegato durante un bagno in mare in Sardegna: la moglie riesce a raggiungere la riva e si salva

Doriano Belloni, pescatore regolarmente autorizzato dalla Regione Sardegna che da tempo viveva a Bosa, era considerato uno dei più esperti pescatori di corallo dell’isola. La salma dell’uomo è stata posta sotto sequestro così come anche l'imbarcazione che i sub avevano utilizzato per raggiungere il luogo di immersione.

La procura ha aperto un’inchiesta. Verranno eseguiti tutti gli accertamenti del caso per poter stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.