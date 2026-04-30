“Buongiorno, Guardia di Finanza”: il blitz in diretta social mentre vendono borse e scarpe false a Catania

A Catania la Guardia di Finanza è intervenuta durante una diretta streaming usata per vendere prodotti contraffatti. Nel magazzino del quartiere San Cristoforo sono stati sequestrati oltre 1.200 articoli falsi di marchi noti (Louis Vuitton, Prada, Gucci, Chanel e Valentino) promossi online a prezzi ribassati e spediti dopo le live.

La vendita andava avanti in diretta, davanti a decine di utenti collegati. Nel video diffuso dalla stessa Guardia di Finanza si vede la venditrice mentre promuove i prodotti e invita i follower a “condividere la live”. Dopo pochi secondi, però, si sente bussare alla porta: “Buongiorno, Guardia di Finanza”. Da lì l’ingresso dei militari e lo stop immediato alla diretta, con il conseguente sequestro.

L’operazione è stata condotta dal Comando provinciale di Catania nell’ambito di un’attività investigativa contro il “mercato del falso” e l’abusivismo commerciale, sviluppata anche attraverso il monitoraggio del web. Le Fiamme Gialle hanno individuato un profilo social utilizzato per la vendita di prodotti contraffatti di marchi italiani e internazionali, proposti a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli di mercato.

Seguendo la traccia digitale, i militari sono riusciti a risalire anche al magazzino utilizzato come base operativa: un cortile nel quartiere San Cristoforo, nel centro della città, trasformato in punto di riferimento per i cosiddetti “mercatini telematici”. Da lì partivano le dirette streaming in cui veniva mostrato il catalogo e raccolti gli ordini in tempo reale.

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Proprio nel corso di una di queste trasmissioni è scattato l’accesso. All’interno del locale i finanzieri hanno scoperto una vera e propria “boutique del falso”, con scaffali, espositori e scatole piene di merce: oltre 1.200 articoli tra borse, abbigliamento, scarpe, giubbini, cinture, portafogli e accessori, tutti con marchi contraffatti di brand del lusso come Louis Vuitton, Prada, Gucci, Chanel e Valentino, oltre a marchi casual e sportivi come Dior, Yves Saint Laurent, Burberry, Nike, Adidas e Lacoste.

I prodotti apparivano curati nei dettagli per simulare quelli originali: etichette, confezioni e perfino QR code sulle scatole, in alcuni casi accompagnati da una presunta garanzia del venditore.

Tutta la merce, compresi i pacchi già pronti per la spedizione, è stata sequestrata e sarà sottoposta a perizia. Le indagini, coordinate dalla Procura di Catania, proseguono per ricostruire l’intera filiera del falso e individuare i canali di approvvigionamento. I due responsabili sono stati denunciati per ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi.