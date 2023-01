Morto a 17 anni in un incidente, la mamma di Ale Messi: “Ho aperto un bar col suo nome per non morire” A più di sei mesi di distanza dall’incidente costato la vita al figlio 17enne, Francesca Docimo, ha aperto un bar in suo nome, chiamandolo proprio come lui: Ale Messi. “Si trattava di scegliere se continuare a vivere o morire”, le parole della donna.

A cura di Chiara Ammendola

Alessandro Messina

Ha scelto di continuare a vivere Francesca Docimo, 44 anni, la madre di Alessandro Messina, uno dei tre ragazzi morti nel drammatico incidente avvenuto lo scorso 5 giugno a Busonengo. La sua è una storia di rinascita e di forza ritrovata grazie a un lavoro e alla sua seconda figlia che l'ha spinta a prendere in gestione un bar a Candelo, comune della provincia di Biella, e a dedicarlo al figlio scomparso a soli 17 anni.

“Ale Messi” è il nome scelto da Francesca che ha anche attivati i profili social legati all'attività commerciale con tanto di foto di Alessandro. La sua storia, raccontata dal Corriere della Sera, è soprattutto il racconto di come una comunità si sia stretta intorno a una donna e al suo dolore di madre. Sono tanti infatti i ragazzi, anche giovanissimi, che conoscevano Ale di vista o andavano a scuola con lui, che sostengono il coffee bar di Francesca.

L’auto dopo l’incidente a Busonengo

“Si trattava di scegliere se continuare a vivere o morire pure io – spiega la donna – e allora ho pensato ad Ale. Era il figlio che ogni mamma avrebbe voluto e so che non vorrebbe vedermi arresa. Per questo sono qui. E, vedi Ale? Ci sono anche tutti i tuoi amici”. È stata la figlia Angelica, 10 anni, sorella di Alessandro, a darle la forza di accettare la gestione del bar quando il vecchio proprietario, deciso a scegliere la pensione, le ha proposto di rilevarlo. Qualche attimo di titubanza e poi la decisione: ora Ale Messi, così come Alessandro si faceva chiamare sui social, è diventato un luogo di ritrovo di giovani.

Leggi anche Muore a 6 anni per un incidente in minimoto, condannato il papà di Marco Scaravelli

Un luogo di speranza dove spesso si recano anche le mamme delle altre due vittime di quel drammatico incidente: il 17enne Raffaele Petrillo e il 22 Carmine Marotta. Quel giorno di giugno i tre viaggiavano insieme a un quarto amico, Stefano, 21 anni, unico sopravvissuto allo schianto, a bordo della Y10 di quest'ultimo quando, giunti a Busonengo, nel Vercellese, una Bmw li ha centrati in pieno facendoli finire fuori strada.