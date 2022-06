Incidente a Busonengo, scontro frontale tra due auto all’alba: 3 morti e 2 feriti, traffico in tilt Incidente oggi a sulla SP230 all’altezza di Busonengo, tra Callabiana e Formigliana, nel Vercellese: tre persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite in seguito allo scontro tra due auto. Traffico bloccato.

A cura di Ida Artiaco

Incidente mortale all'alba di oggi, domenica 5 giugno, sulla SP230 all'altezza del curvone dell'abitato di Busonengo, tra Callabiana e Formigliana, nel Vercellese. In seguito allo scontro tra due auto, per cause che sono ancora in via di accertamento, tre persone sono morte e altre due sono rimaste gravemente ferite: avrebbero tutti tra i 17 e i 22 anni d'età. È successo intorno alle 5 di questa mattina: dalle prime informazioni a disposizione, si sarebbe trattato di uno scontro frontale.

Dopo l’impatto le vetture, una Bmw e una Y10, sono finite fuori strada. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento di Santhià per estrarre le persone dalle lamiere. Per tre di loro, però, non c'è stato nulla da fare. Quando sono arrivati i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Ancora ignota l'identità delle vittime, ma secondo le prime informazioni pare avessero tra i 17 e i 22 anni. Altre due persone sono ferite: una è stata portata in codice rosso all'ospedale di Novara e un'altra in codice giallo a Vercelli, e cioè l'autista della Bmw di 29 anni.

Indagini sono in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Al lavoro i militari di Vercelli, Arborio, Santhià e Casanova Elvo. Sul posto anche la polizia stradale in supporto per la gestione del traffico. Al momento è bloccato per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi.