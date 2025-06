Auto si scontrano e vanno in fiamme in A1, traffico in tilt e oltre 13 km di coda tra Piacenza e Fidenza

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Traffico in tilt oggi pomeriggio sul tratto emiliano dell’autostrada A1 Milano-Napoli dove si sono registrati oltre 13 km di coda tra Piacenza e Fidenza a causa dell’incendio di due vetture nella carreggiata sud verso Bologna a seguito di uno schianto tra i due mezzi. L’incidente intorno alle 17.30 di venerdì 20 giugno tra il Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Fidenza, all’altezza del km76 dell’A1, poco dopo l’uscita di Fiorenzuola.

A causa dell’incendio delle due auto nel tratto tra Fiorenzuola e Fidenza, l’intera carreggiata è stata chiusa al traffico per oltre un’ora per consentire ai soccorsi di giungere sul posto, spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Il tratto infatti è stato successivamente riaperto intorno alle 19 ma con traffico fatto defluire su una corsia. Il blocco e il successivo restringimento di carreggiata ha inevitabilmente mandato in tilt la circolazione dei mezzi con code fino a oltre 13 km.

Autostrade per l’Italia, che gestisce il tratto dell’A1 interessato, avverte gli automobilisti che a chi viaggia verso Bologna è consigliato uscire al casello di Piacenza sud e rientrare sulla A1 a Fidenza, dopo aver percorso la viabilità esterna. Per le lunghe percorrenze, da Milano verso Bologna, si consiglia invece di utilizzare l’autostrada A4 Torino-Trieste in direzione Venezia e la A22 del Brennero in direzione Modena, per poi proseguire in A1 verso Bologna.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i Vigili del fuoco di Piacenza, i soccorsi medici e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione del Secondo tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Dalle prime informazioni raccolte, fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi. Dopo aver domato le fiamme, sono stati avviati i lavori di ripristino della sede stradale necessari per riaprire la corsia di marcia.