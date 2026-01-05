Morta Anna Falcone, addio alla sorella maggiore del magistrato ucciso dalla mafia

Anna Falcone, sorella maggiore del giudice antimafia, si è spenta all’età di 95 anni. Con la sorella più piccola aveva contribuito alla creazione della Fondazione dedicata al magistrato di cui aveva portato avanti la memoria.

È morta Anna Falcone, sorella maggiore di Giovanni, il magistrato ucciso dalla mafia nella strage di Capaci. Anna Falcone, sorella maggiore del giudice Antimafia, si è spenta all'età di 95 anni. Con la sorella più piccola Maria aveva contribuito alla creazione della Fondazione dedicata al magistrato di cui aveva portato avanti la memoria dopo la strage. Tra i parenti era quella con il carattere più riservato e meno propensa ad apparire in pubblico pur no risparmiandosi nel suo impegno antimafia.

"La scomparsa di Anna Falcone rappresenta un momento di profondo cordoglio per la città di Palermo. Con il suo stile riservato e la sua straordinaria dignità, Anna Falcone ha custodito e onorato la memoria del fratello Giovanni. Insieme con la sorella Maria ha contribuito alla nascita della Fondazione Falcone, offrendo un sostegno silenzioso ma fondamentale alla diffusione dei valori di legalità e giustizia che il giudice Falcone ha incarnato" ha dichiarato il sindaco del capoluogo siciliano, Roberto Lagalla, aggiungendo: "A nome mio e dell'intera amministrazione comunale esprimo il più sentito cordoglio alla sorella Maria e a tutta la famiglia Falcone, stringendoci con rispetto e riconoscenza a un nome che resta patrimonio morale della nostra comunità".

Tra i suoi pochi interventi pubblici uno degli ultimi era stato l'incontro con l'ex calciatore Fabrizio Miccoli nel novembre di due ani fa quando l'uomo le aveva chiesto scusa per avere insultato la memoria del fratello in una conversazione intercettata dagli inquirenti. Un incontro avvenuto proprio presso la Fondazione Falcone ma come sempre riservato. “Ha chiesto scusa e l’ho perdonato”, aveva detto la sorella del giudice. “Ringrazio con tutto il cuore la signora Falcone per avermi dato l’opportunità di incontrarla, per avermi accolto e per avermi ascoltato" aveva detto l'ex calciatore descrivendo forse involontariamente il carattere di Anna Falcone