Delitto di Garlasco, Sempio intercettato sulla nuova indagine: “Sono tutti corrotti, mi aspetto il peggio possibile”

Andrea Sempio è stato intercettato mentre era in auto con un’amica nel marzo del 2025. All’epoca si delineavano le prime battute dell’inchiesta che oggi lo vede accusato di aver ucciso Chiara Poggi nell’agosto del 2007 a Garlasco. “Sono tutti corrotti – diceva dei magistrati -. Mi aspetto il peggio possibile”.

"Noi sappiamo che dall'altra parte abbiamo gente brutta, conosciuta per essere stra-corrotta". A dirlo in un'intercettazione del marzo 2025 è Andrea Sempio, intercettato in auto con un'amica. Durante la conversazione captata dalle cimici nella sua macchina, Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, afferma che la nuova indagine è il frutto di una "cosa pilotata".

All'amica, Sempio ha fatto il nome dei magistrati che lo stanno indagando. "Napoleone, Civardi – elenca nella registrazione – sono tutti stra-corrotti". Gli stralci del dialogo risalgono al 21 marzo di un anno fa e riguardano le prime battute dell'inchiesta a carico dell'amico di infanzia di Marco Poggi, oggi accusato di aver ucciso Chiara da solo come reazione al rifiuto da parte della 26enne di un'avance sessuale. Per la morte di Poggi è stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi, per il quale oggi potrebbe aprirsi invece la strada della revisione del processo.

Durante il dialogo con l'amica, Sempio fa riferimento ai suoi legali dell'epoca, Massimo Lovati e Angela Taccia. "Stavamo parlando e lui e l'Angela (Taccia ndr) continuavano a dire: ‘Si vede che è una cosa pilotata in qualche modo perché gli elementi non vengono detti'". Nella conversazione a un certo punto, il 38enne coinvolge anche il gip che da lì a poco avrebbe fissato le udienze in Tribunale a Pavia. "La Garlaschelli, la gip. Angela mi ha detto che è una…mi ha detto che è una stronza". Salvo poi correggere il tiro: "In realtà si è rivelata una persona corretta. Cioè magari stronza nei modi, anche se Angela mi ha detto che l'ha trattata bene".

Nel corso dell'invettiva captata dalle cimici, Sempio si riferisce poi a tutti coloro che hanno lavorato alla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, affermando di "aspettarsi di tutto". "Le persone sotto sono corrotte, quindi io mi aspetto il peggio possibile da tutto questo. Vediamo quale sarà la reazione – continua poi riferendosi al prossimo incidente probatorio -. Magari lunedì dicono che lo fanno già. Se lo fanno già, vuol dire che proprio sotto sono tutti pagati e via".