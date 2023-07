Migranti, arriva a Brindisi la ‘nave dei bambini’: a bordo della Open Arms 90 minori In giornata la Open Arms arriverà a Brindisi, con 299 migranti: fra loro ci sono ben 90 minori, e donne in stato di gravidanza.

A cura di Annalisa Cangemi

È previsto nella giornata di oggi l'arrivo della Open Arms che trasporta in tutto 299 migranti soccorsi in sei diversi interventi nel Mediterraneo centrale. In tutto sulla nave della ong spagnola ci sono circa novanta i minori, di cui cinque molto piccoli, e anche donne in stato di gravidanza. I migranti che viaggiano sulla Open Arms sono partiti da Eritrea, Egitto, Etiopia, Benin, Costa D'Avorio, Camerun.

La nave dovrebbe arrivare al porto pugliese, alla banchina di Sant'Apollinare, per le 14.00, ma l'orario di arrivo è legato alle condizioni di navigazione, e potrebbero esserci delle modifiche. Le procedure di sbarco saranno coordinate dalla prefettura di Brindisi, che si sta preparando all'accoglienza dei migranti. Ad attendere la nave ci saranno tra gli altri i volontari della protezione civile e personale medico messo a disposizione dall'Asl di Brindisi.

I soccorritori hanno fatto sapere che nel gruppo dei bambini c'è una bimba che viene dal Camerun "e viaggia con i genitori, un bimbo di cinque anni che viaggia con la mamma e viene dal Benin, due fratelli della Costa d'Avorio a bordo con la mamma. Poi c'è M. che ha 12 anni, è vestito di azzurro ed è da solo. Ha perso sua sorella a Tunisi in un campo di ulivi. La polizia li inseguiva e si sono dovuti separare. Non sa dove si trovi ora. Questo mentre l'Europa va in visita ufficiale in Tunisia per siglare accordi. Per tutti i bambini e le bambine i cui diritti sono violati, siamo in mare", ha scritto l'ong sulla sua pagina Facebook.

Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa

Intanto a Lampedusa proseguono gli sbarchi di migranti. Questa mattina sull'isola siciliana ne sono arrivati 61, fra cui due donne: la lancia libica sulla quale viaggiavano è stata soccorsa, in area Sar, dalla motovedetta Cp324 della Guardia costiera.

Il gruppo, composto da egiziani, siriani, pakistani ed etiopi, ha riferito ai soccorritori d'essere salpato alle 7,30 di ieri da Zuwara in Libia. Tutti, dopo un primo triage sanitario, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola, dove gli ospiti presenti sono ora 877. Al momento, non sono previsti trasferimenti per la mattinata.