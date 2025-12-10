Meteo, quanto dureranno bel tempo e caldo sull’Italia: “Il freddo invernale si farà ancora attendere”

Anticiclone ancora stabile sull’Italia. L’alta pressione continuerà a far sentire i propri effetti con tempo sereno e temperature sopra la media. Tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre atteso un lieve peggioramento al Sud che, tuttavia, non porterà grandi cambiamenti, ha spiegato a Fanpage.it il meteorologo Simone Abelli.

Immagine di repertorio

Nessuna irruzione di aria fredda o gelida all'orizzonte, l'inverno sull'Italia tarda ancora ad arrivare. A spiegarlo a Fanpage.it è Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert. All'esperto abbiamo chiesto se l'anticiclone che sta interessando il nostro Paese in questi giorni andrà a indebolirsi.

"Almeno fino a domenica 14 dicembre non dovrebbero esserci grossi cambiamenti. Nei prossimi giorni l'alta pressione resterà stabile sull'Italia, con tutte le sue conseguenze. – osserva – Quindi, saranno sempre più probabili la formazione delle nebbie e degli strati nuvolosi bassi".

Che tempo farà fino a domenica 14 dicembre

In alcune zone saranno anche persistenti, aggiunge l'esperto, "come su gran parte della Pianura padana, sulla Liguria, in Toscana e, con il passare dei giorni lungo alcuni tratti delle coste adriatiche e del Centro-Sud. Avremo sole più in quota, nella aree collinari e montuose, dove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Sulle altre il tempo sarà parecchio grigio".

A ciò si aggiunge, ovviamente, il problema dell'inquinamento. "In questa situazione di scarsa circolazione gli inquinanti si accumulano e nelle solite zone, sulla pianura padana e intorno alle grandi città, la qualità dell'aria dovrebbe peggiorare nei prossimi giorni", osserva il meteorologo.

Le temperature rimarranno ancora sopra alla media, modulate dalla presenza o assenza della copertura nuvolosa. Come spiega Abelli, "con le nubi basse i valori notturni si alzeranno, al contrario, durante il giorno, le massime tenderanno a essere più contenute. Nelle zone con tempo più sereno l'escursione sarà molto ampia".

"Il clima non sarà sicuramente da inverno classico, più che altro tardo autunnale. – prosegue – I valori rimarranno quindi tra i 10-15 gradi al Nord e con punte fino a 16-17 al Centro, mentre in alcuni settori del Sud e delle Isole arriveranno vicino ai 20 gradi. Il freddo ‘vero' si fa ancora attendere".

Fino a quando durerà l'anticiclone sull'Italia

"Vedremo qualche cambiamento a partire dalla prossima settimana, anche se non così sostanziale. – dice ancora Abelli – Al momento i modelli mostrano un indebolimento dell'alta pressione, ma solo parziale, nella zona più occidentale del Paese, quella che si trova vicino alla penisola iberica. Questo consentirà a una perturbazione di avvicinarsi verso le Isole".

Tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre questa perturbazione potrebbe portare precipitazioni su Sardegna e Sicilia e fenomeni non intensi all'Estremo Sud.

"Si tratta di un peggioramento parziale e vedremo più avanti se seguirà questo andamento. Sul resto d'Italia avremo forse un aumento della nuvolosità, anche se le condizioni dovrebbero rimanere le stesse", aggiunge l'esperto.

Le temperature non dovrebbero variare molto, è possibile che si verifichi solo una leggera flessione nelle zone dove il tempo andrà a peggiorare. Quella in arrivo non sembra infatti una perturbazione che sarà accompagnata da aria più fredda.

"Nella seconda parte della prossima settimana possiamo parlare genericamente di ‘campo termico', piuttosto che della situazione del tempo. Entriamo in un settore ancora più incerto, non sappiamo se il tempo rimarrà così stabile o se ci sarà qualche cambiamento significativo", spiega il meteorologo.

"Ma, in tutto questo, sembra che non ci sia la possibilità di invasioni di aria fredda o gelida, di situazioni che potrebbero portarci in una situazione più "invernale". – conclude – E questo dovrebbe valere almeno fino alla fine della prossima settimana".