Meteo, allerta per venti da forti a burrasca domani mercoledì 31 dicembre: le regioni coinvolte

Nelle prossime ore atteso l'arrivo di masse d'aria fredda che dai Balcani si sposteranno verso il Mediterraneo centrale, portando venti forti sulle regioni del Centro-Sud.

Nelle prossime ore assisteremo infatti a una rapida intensificazione della ventilazione sull’Italia centro-meridionale unito a un abbassamento delle temperature e a deboli nevicate a quote collinari lungo il versante Adriatico centrale.

Per questo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

Allerta per venti da forti a burrasca in 5 regioni

L’avviso prevede dalla serata di oggi, martedì 30 dicembre, venti nord-orientali da forti a burrasca su Abruzzo e Molise, specie sui settori costieri, in successiva estensione a Puglia, Basilicata e Calabria, in particolare sui settori ionici di quest’ultima. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Le previsioni meteo per domani, mercoledì 31 dicembre

Per la giornata di domani, mercoledì 31 dicembre, attese nuvole accompagnate da isolate piogge o brevi rovesci su bassa Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il tempo sarà invece più stabile nel resto del Paese, ma con un po’ di nubi a inizio giornata al Nord-Ovest, Emilia Romagna, Veneto, medio Adriatico, Sud e basso Lazio, in parziale diradamento dal pomeriggio.

Temperature in calo, con freddo pungente fra la notte e l’alba e valori sottozero in molte zone del Centro-Nord; massime in sensibile diminuzione e inferiori alla media specie al Centro-Sud.