Messina, il dramma di Gabriele e l’agonia dopo l’incidente: il 18enne è morto. Era ricoverato da 17 mesi Gabriele Iarrera era rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale in Sicilia nell’aprile del 2022. Da allora è stato trasferito in vari ospedali nella speranza che si riprendesse. Purtroppo non è stato così. Il decesso al Centro riabilitativo di Hochzirl-Natters di Innsbruck.

È morto a soli 18 anni e dopo un lunghissimo calvario Gabriele Iarrera, coinvolto in un drammatico incidente stradale nel 2022 quando era ancora minorenne. Mesi di agonia e di lotta non sono bastati a salvare la vita del giovane siciliano di Rometta, nella provincia di Messina.

Da un paio di mesi il 18enne si trovava in Austria, in un centro medico di eccellenza. Qualche giorno fa, però, le sue condizioni di salute si sono aggravate fino a quando il cuore di Gabriele ha smesso di battere.

Gabriele era stato vittima di un brutto incidente nell'aprile dello scorso anno in Sicilia. Da allora, amici e parenti hanno sperato in una bella notizia, ma purtroppo il ragazzo non si è mai ripreso. Numerose sono state anche le iniziative realizzate dalle varie associazioni locali e amministrazioni comunali, a partire da quella della sua Rometta, che lo scorso 4 luglio hanno facilitato il trasferimento di Gabriele nel Centro riabilitativo di Hochzirl-Natters di Innsbruck, centro d'eccellenza per le cure neuro-riabilitative.

Dopo la diffusione della triste notizia, sui social sono apparsi diversi messaggi di cordoglio e solidarietà anche e soprattutto nei confronti di papà Franco, mamma Enza e della sorella Ylenia. Tra questi anche quello del sindaco del comune messinese Nicola Merlino:

Esprimo, a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità romettese, il più grande dolore per la drammatica notizia della dipartita del caro Gabriele e la più sentita solidarietà e il più grande affetto a Franco, Enza ed Ylenia Iarrera. Un grandissimo abbraccio”.

Anche il Consiglio Comunale di Saponara si è unito al dolore della famiglia Iarrera e alla Comunità di Rometta per “la morte del giovane Gabriele. Tutte le Comunità si sono unite con gesti di solidarietà alla speranza della famiglia. Anche in questo doloroso momento con commozione e affetto Vi siamo vicini”.