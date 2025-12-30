Matteo morto a 29 anni sul campo di calcio, disposta l’autopsia: aperta un’indagine per omicidio colposo

Si indaga sulla morte di Matteo Legler, deceduto il 3 dicembre durante una partita di calcetto. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Disposta l’esumazione della salma per effettuare l’autopsia. Il 29enne soffriva di una patologia cardiaca ma sarebbe sceso in campo senza il certificato medico.

Matteo Legler, 29 anni.

Il 3 dicembre scorso il 29enne Matteo Legler è morto durante una partita di calcetto a Grosseto. Una tragedia sulla quale ora la Procura ha deciso di fare luce. Gli inquirenti, infatti, hanno disposto l'esumazione della salma per effettuare l'autopsia sul corpo del giovane e chiarire le esatte cause del decesso.

Secondo quanto riportano alcuni quotidiani toscani, sarebbe stato aperto un fascicolo per omicidio colposo e ci sarebbe anche un indagato, il presidente della squadra per cui Matteo giocava.

Il corpo del 29enne è stato esumato nella mattinata di oggi, martedì 30 dicembre. Dal cimitero di Porto Ercole, dove era stato sepolta, la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Grossetto, dove i medici legali incaricati di effettuare l'esame dovranno svolgere l'autopsia.

Bisognerà infatti chiarire se il malore che il giovane ha avuto in campo durante la partita di calcio a 8 amatoriale, che stava disputando a Grosseto, sia in qualche modo legata alla patologia cardiaca di cui soffriva, e della quale sembra che tutti fossero a conoscenza, che gli avrebbe impedito di praticare attività sportiva agonistica.

A quanto si apprende, la sera della tragedia il giovane avrebbe giocato senza il certificato medico di idoneità sportiva, necessario per scendere in campo in quell'occasione.

Legler si era improvvisamente accasciato a terra e i suoi compagni di squadra avevano subito lanciato l'allarme. Il 29enne era stato prima defibrillato sul posto e poi, dopo essere stato stabilizzato, era stato portato d'urgenza al pronto soccorso di Grosseto.

I medici avevano tentato ogni manovra possibile per salvargli la vita. Il ragazzo, però, era morto attorno alle 22.30. Figlio di un noto calciatore, Vincenzo Legler, conosciuto anche come il Toro dell'Argentario, Matteo era un grande appassionato di sport.

Era anche direttore sportivo del Porto Ercole, squadra di terza categoria Fgci ricostituita soprattutto grazie al suo impegno. Avrebbe compiuto 30 anni a Natale e a gennaio sarebbe diventato papà.