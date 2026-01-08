Matilde uccisa da una Porsche a 212 km/h, arrestato il conducente: “Ha tentato di inquinare le prove”

Matilde Baldi, 20 anni, è stata travolta e uccisa da una Porsche mentre si trovava sulla Asti-Cuneo l’11 dicembre scorso. Ora Franco Vacchina, il 60enne alla guida della vettura di lusso che avrebbe ingaggiato una gara con un’altra auto a 212 chilometri orari, è stato arrestato. Avrebbe tentato di inquinare le prove.

Matilde Baldi, 20 anni.

L'11 dicembre scorso Matilde Baldi, 20 anni, è stata travolta da una Porsche mentre si trovava sull'autostrada Asti-Cuneo. Dopo 5 giorni di agonia la ragazza è morta in ospedale di Alessandria.

Adesso Franco Vacchina, 60 anni, commerciante di pneumatici alla guida della vettura di lusso, è stato posto agli arresti domiciliari. L'ipotesi contestata è che l'uomo abbia ingaggiato una sorta di gara, iniziata sulle strade di Asti e proseguita sull'autostrada A33, a una velocità di 212,39 chilometri orari.

Nei giorni scorsi, stando all’accusa, Vacchina avrebbe tentato di inquinare le prove relative all’incidente. A quanto si apprende, insieme a lui è indagato anche un secondo uomo, Davide Bertello, 47 anni, alla guida di un'altra Porsche, che però non sarebbe rimasta coinvolta nello schianto.

Il reato contestato dalla Procura che indaga sull'accaduto è omicidio stradale. La sera dell'incidente il 47enne anni, alla vista dell’incidente, si era dato alla fuga e pochi giorni dopo si era recato dalla polizia stradale per raccontare la sua versione. A tamponare violentemente la vettura di Matilde sarebbe stato Vacchina.

Secondo quanto è stato ricostruito, la ragazza viaggiava con la madre su una Fiat 500. La vettura è stata tamponata violentemente da un altro veicolo, una Porsche con targa tedesca (ma di proprietà del piccolo imprenditore astigiano).

Nell'impatto con l'auto la ragazza aveva battuto violentemente la testa all’interno dell’abitacolo, mentre la madre è rimasta gravemente ferita al volto e ha dovuto subire una serie di interventi chirurgici prima di poter lasciare l'ospedale.

Matilde era studentessa di Economia e Commercio e lavorava ad Asti, all’interno del Caffè Vergnano del centro commerciale Il Borgo. La 20enne amava la pallavolo e aveva giocato nella squadra della sua città, il PlayAsti. La giovane era fidanzata con Francesco Tozaj, attaccante dello Spartak, squadra di calcio del San Damiano.