L’auto che ha travolto e ucciso la 20enne Matilde Baldi andava a 212 km all’ora

La Porche che ha colpito l’auto su cui viaggiava la 20enne Matilde Baldi andava a una velocità di 212 km/h. Secondo le prime ricostruzioni Matilde sarebbe finita in mezzo a una gara clandestina.

La Porche che giovedì 11 dicembre ha travolto e ucciso la 20enne Matilde Baldi andava a 212 chilometri orari. La giovane, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, stava viaggiando sul sedile del passeggero a bordo della sua Fiat 500 quando sarebbe finita nel mezzo di una gara di velocità clandestina tra due auto sull’autostrada A33 Asti-Cuneo. Con lei, alla guida, c'era anche la madre, Elvia Pia, rimasta gravemente ferita al volto.

La dinamica dell'incidente in cui è morta Matilde Baldi

La 500 è stata tamponata violentemente da una Porsche con targa tedesca, ma di proprietà di un piccolo imprenditore della zona, e nell'impatto Matilde ha colpito violentemente la testa all'interno dell'abitacolo, mentre la madre ha riportato gravissime ferite al volto. Le condizioni della ventenne sono apparse subito disperate e martedì 16 dicembre è morta all’ospedale di Alessandria a causa di un trauma celebrare irreversibile.

Secondo le prime ricostruzioni, Matilde e sua madre sarebbero finite vittima di una gara di velocità clandestina tra due auto sportive. Ipotesi al vaglio degli investigatori che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza installate lungo l'autostrada Asti-Cuneo per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. La velocità, secondo quanto riporta La Stampa, sarebbe stata di 212 km/h.

La Procura ha aperto quindi un'indagine per omicidio stradale a carico sia dell'automobilista 60enne che ha tamponato la 500, che dell'altro uomo, un 47enne alla guida della seconda Porche presente in quel momento sulla A33. Il 60enne alla guida della Porsche 911 GT3 che ha colpito la Fiat risulta già noto alle forze dell'ordine.

Il lutto della comunità

La sindaca di Montegrosso d'Asti, Monica Masino, ha proclamato il lutto cittadino: "Nessuno crede ancora a quanto accaduto. Sia lei che la famiglia sono conosciutissimi in paese". Anche la comunità sportiva e i colleghi del Caffè Vergnano hanno espresso vicinanza, ricordando Matilde come una ragazza solare e altruista.