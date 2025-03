video suggerito

Manola Mascia, morta in mare a Cagliari, trovato altro corpo: potrebbe essere del fidanzato Paolo Durzu Il corpo è stato trovato a Cala Fighera, l'anfratto del promontorio della Sella del Diavolo a Cagliari, nella zona dove mercoledì era stato trovato, quello della 29enne Manola Mascia. Il cadavere rinvenuto stamattina potrebbe essere del fidanzato Paolo Durzu.

A cura di Davide Falcioni

Paolo Durzu e Manola Mascia

Un cadavere è stato trovato a Cala Fighera, l'anfratto del promontorio della Sella del Diavolo a Cagliari, nella zona dove mercoledì era stato trovato, in acqua, il cadavere della 29enne Manola Mascia. Ora ci saranno gli accertamenti per capire se si tratta del corpo del fidanzato scomparso, il 33enne Paolo Durzu, le cui ricerche sono in corso da 19 marzo.

Accanto al corpo della giovane era stato trovato un borsello con dentro documenti e cellulare del 33enne. Nella zona di Cala Fighera stamattina erano tornati i vigili del fuoco con il Nucleo Saf, le unità cinofile e i droni per ricerche a terra. In mare c'era invece la motovedetta della Guardia costiera che continua a controllare tutta l'area della Sella del Diavolo.

Gli investigatori della squadra mobile, coordinati da Davide Carboni, continuano a lavorare per ricostruire le ultime ore di vita di Manola e Paolo e capire perché la coppia si trovasse in un punto così pericoloso. Nel frattempo oggi sarà eseguita l'autopsia sul corpo della giovane che potrebbe fornire ulteriori elementi.

Dall'esame esterno sul corpo è emersa una ferita alla testa riconducibile a una caduta dall'alto, ma non segni di violenza. D'altro canto anche i genitori di Durzu hanno confermato a L'Unione Sarda che la coppia non avrebbe avuto problemi: "Erano fidanzati da quasi due anni ma amici da molto più tempo. Una bella coppia davvero", hanno detto. L'ipotesi dei familiari, che andrà però confermata dagli inquirenti, è che i due possano essere precipitati durante una passeggiata. "Anche se speriamo che nostro figlio sia da qualche parte ancora vivo".

Mentre proseguono le ricerche del disperso gli agenti sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita della coppia e definire i loro spostamenti. Saranno analizzati i telefonini, anche se per il momento è stato recuperato solo quello di Durzu, e saranno visionati i filmati delle telecamere della zona. Al momento nessuna ipotesi è stata esclusa dagli investigatori.