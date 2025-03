video suggerito

Cade in mare durante escursione sugli scogli, morta 30enne a Cagliari: si cerca amico che era con lei La segnalazione è stata data da un altro escursionista. Indagini in corso a Cagliari, la Capitaneria ha avviato le ricerche della persona che era insieme alla vittima tra Calamosca e Cala Fighera. Oltre ai mezzi a mare, in volo anche l'elicottero della Guardia Costiera.

A cura di Biagio Chiariello

Un tragico ritrovamento ha scosso la mattinata del 19 marzo a Cagliari, precisamente nelle acque di Cala Fighera, nei pressi della località Calamosca. Il personale delle motovedette della Guardia Costiera ha recuperato il corpo senza vita di una donna di circa trent'anni. L'allarme è stato lanciato da un passante che ha notato il corpo galleggiare in mare.

Immediatamente, una motovedetta della Capitaneria di porto si è recata sul luogo del ritrovamento, ma non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Successivamente, la salma è stata trasportata al molo del porto di Cagliari, precisamente in piazza Deffenu, sede della Guardia Costiera.

Sul posto sono intervenuti anche il medico legale Roberto Demontis, insieme alla polizia scientifica e alla Squadra Mobile della Questura di Cagliari, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per comprendere le dinamiche dell'incidente e determinare le cause del decesso. Le prime indagini hanno portato gli inquirenti a ipotizzare che la vittima possa essere accidentalmente caduta in mare mentre si trovava in una zona impervia molto frequentata da escursionisti, nella parte di Capo Sant’Elia. A lanciare l’allarme è stato proprio una sportivo che ha avvistato il corpo galleggiante in mare.

Dai primi esami effettuati dal medico legale, le ferite riportate dalla donna sembrano essere compatibili con una caduta accidentale, sebbene siano in corso ulteriori accertamenti per chiarire meglio la situazione. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti della donna per capire come possa essere caduta in mare.

Inoltre, la Capitaneria di porto ha avviato le ricerche di un ragazzo che potrebbe essere stato con la donna al momento dell'incidente. Tuttavia, al momento non c'è certezza sulla presenza di questa seconda persona, ma le indagini sono in corso e le ricerche sono state intensificate in quella zona.