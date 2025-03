video suggerito

Manola Mascia morta in mare a Cagliari, i genitori del fidanzato: "Forse caduti insieme, speriamo sia vivo" Continuano le ricerche di Paolo Durzu, fidanzato 33enne di Manola Mascia morta in mare a Cala Fighera, vicino Cagliari. I genitori del giovane scomparso: "Crediamo siano caduti durante una passeggiata, lui ci disse che sarebbe stato a pranzo fuori il giorno della scomparsa".

A cura di Gabriella Mazzeo

Paolo Durzu e Manola Mascia

"L'ultima volta abbiamo visto Paolo di martedì prima di pranzo. Noi siamo andati a fare la spesa, lui ci ha detto che avrebbe mangiato fuori. La sera intorno alle 20.30 gli abbiamo scritto e lui non ha risposto". Il racconto delle ultime ore di Paolo Durzu, il 33enne fidanzato di Manola Mascia morta a Cala Fighera, vicino Cagliari, arriva dai genitori del ragazzo che adesso sono in attesa di sue notizie.

La coppia ha raccontato a L'Unione Sarda di non aver avuto sospetti davanti a quel messaggio senza risposta nella serata di martedì. "Pensavo avesse dimenticato di rispondere – ha raccontato la mamma del giovane – e così sono andata a letto. Ho capito che qualcosa non andava solo quando si sono presentati a casa nostra i genitori di Manola. Abbiamo scoperto così che sia lei che lui avevano il cellulare staccato. Abbiamo fatto denuncia di scomparsa ma in Questura ci hanno chiesto di aspettare 12 ore perché magari l'allontanamento era volontario. Non abbiamo ricevuto alcuna notizia e così sono partite le ricerche che hanno portato alla scoperta della morte di Manola".

Sono stati ritrovati alcuni degli effetti personali di Durzu, completamente zuppi d'acqua. L'ipotesi è che la 29enne sia morta dopo essere caduta giù dalla scogliera, mentre non si hanno ancora informazioni su cosa possa essere successo al 33enne. "Crediamo possano essere caduti in acqua insieme – azzardano i genitori del 33enne scomparso -. Speriamo sia ancora vivo. Paolo e Manola erano fidanzati da un anno e mezzo, ma erano stati amici per tanto tempo".

Tra le rocce, dopo il rinvenimento dello zainetto e del borsello del giovane, sono stati trovati la cinghia di un altro portaoggetti e un cappotto nero, forse appartenente a Manola. La notizia ha suscitato forti tensioni tra i nuclei familiari dei due fidanzati.