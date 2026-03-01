Furto in una gioielleria a Ravenna: i ladri portano via oro, diamanti e contanti. Bottino da 300mila euro

Furto notturno in una gioielleria del centro commerciale Esp di Ravenna. Quattro ladri hanno forzato l’ingresso e aperto la cassaforte. Il bottino ammonterebbe a oltre 300mila euro tra gioielli e contanti. Indagano i Carabinieri.

Immagine di repertorio.

Un gruppo composto da almeno quattro malviventi ha messo a segno un furto in una gioielleria all'interno del centro commerciale Esp, "La Gioielleria", alle porte di Ravenna.

I quattro ladri, a volto coperto, dopo avere forzato tra l'1.30 e le 2 un ingresso laterale hanno raggiunto la gioielleria e, facendo ricorso a vari attrezzi, sono riusciti ad aprire in breve tempo la cassaforte blindata, lasciando invece nelle vetrine gli altri monili esposti. Il colpo, a quanto si apprende, è durato pochi minuti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, analizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza e dare la caccia ai responsabili, riportano i quotidiani locali.

Il bottino potrebbe ammontare a oltre 300mila euro tra oro, diamanti e contanti. I ladri non hanno toccato le altre vetrine e gli espositori, ma si sono concentrati solo sui diamanti e i gioielli più preziosi custoditi nella cassaforte, si legge su Il Resto del Carlino, elemento che fa pensare a un colpo organizzato da tempo.

La gioielleria dove è avvenuto il furto è una delle due attività finite nel mirino dei criminali già a novembre 2025, quando era avvenuta una doppia rapina a mano armata.

Una banda di almeno quattro rapinatori, con il volto coperto da maschere di lattice e armati di pistola, erano entrati in due gioiellerie, Si Anelli e La Gioielleria, prima della chiusura del centro commerciale e avevano minacciato con una pistola il personale e i clienti. Poi erano fuggiti con un bottino da 300mila euro.

Il 4 febbraio scorso invece si è verificato un furto presso la gioielleria del centro commerciale Esp Bluespirit. Una banda di ladri aveva usato un'auto per sfondare la saracinesca del negozio e aveva portato via oro e diamanti per un valore di circa 70mila euro.